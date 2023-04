Heloísa Perissé foi uma das convidadas da nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, do Fábio Porchat, e revelou que acabou confundido os contatos do seu ginecologista com o do cineasta Sérgio Machado, pois ambos tem o mesmo nome.

Na ocasião, ela acabou ligando para diretor para pedir ajuda sobre uma coceira nas partes íntimas – e ficou tão envergonhada com o que aconteceu que acabou evitando manter contato com o diretor baiano, que achou estranho e pensava que havia acontecido algo mais sério ele entre e a atriz.

“Era meio estranho, eu achava que tinha alguma coisa esquisita contra mim. Toda vez que a gente conversava, ela sempre dava um jeito de terminar a conversa rapidamente, ela sempre estava apressada, ela dava um jeito de sumir”, contou diretor de Cidade Baixa (2005), na live realizada pelo humorista com todos os envolvidos.

Ele disse também que época realmente ficou preocupado e achou que algo mais sério estava acontecendo com a famosa. “O que tem de louco nessa história é que são dois super distraídos. Eu demorei muito para entender. Pensei: ‘ela deve estar sozinha e está precisando de ajuda’. Se eu fosse um pouco mais ligado, eu ia dizer a ela que ela estava ligando para a pessoa errada. Só no fim que ela gritou, que eu fui entender”, finalizou.

A comediante então esclareceu que ficou “muito desnorteada” quando tudo aconteceu e preferiu fugir da história quando encontrava o colega de profissão. “Eu tinha medo de ficar muito perto e ele puxar esse assunto”, revelou. E completou dizendo sempre foi “muito fã” do colega e que ficaria “muito constrangida”.