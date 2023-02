Filmes são exibidos na lateral de um caminhão nas praças (Divulgação)

Já pensou em ir ao cinema de graça com a família toda? E cinema ao ar livre, topa? Em março, nas comemorações dos 330 anos de Curitiba, o Cinema na Praça levará essa experiência para cinco regionais da cidade. Numa parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba, serão apresentadas sessões ao ar livre na CIC, Tatuquara, Sítio Cercado, Cajuru e Boqueirão.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui