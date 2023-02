Deep Purple (foto: divulgação)

O Deep Purple, um dos maiores nomes da história do rock mundial, está de volta ao Brasil pela 13º vez e Curitiba acaba de ser confirmada na rota da mais nova turnê do grupo pela América do Sul. A banda inglesa se apresentará no dia 23 de abril, na Live Curitiba. As lendas Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclado) e Simon McBride (guitarra) prometem mostrar que estão longe da aposentadoria e executar irretocável performance na capital paranaense.

