O Prêmio Shell de Teatro anunciou os indicados de sua 33.ª edição, que contempla espetáculos que fizeram temporada no Rio e em São Paulo fora do período da pandemia da covid -ou seja, entre 1.º de janeiro e 31 de março de 2020 e de 1.º de abril a 31 de dezembro de 2022. A cerimônia de entrega ocorre no dia 21 de março, no Rio.

Pela primeira vez, o prêmio inclui artistas trans entre seus indicados, como as atrizes Vitória Jovem Xtravaganza e Vini Ventania Xtravaganza, por Sem Palavras; Veronica Valentino, por Brenda Lee e o Palácio das Princesas; e Assucena, por Mata Teu Pai – Ópera Balada, todas indicadas para a categoria atriz. O coletivo Cats (Coletivo de Artistas Transmasculines) será lembrado pela pesquisa histórica e ações de visibilidade e inclusão dos artistas transmasculines no Brasil.

Os espetáculos recordistas do ano são Sem Palavras e Ficções, com cinco indicações cada um. A categoria Inovação passa a se chamar Energia Que Vem da Gente e premiará iniciativas com impacto social positivo, como ações que envolveram campanha de arrecadação de alimentos e a luta para a aprovação das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, movimentos de produção de teatro online.

Homenagens

Entre as homenageadas, serão lembradas duas das maiores atrizes brasileiras, reafirmando o protagonismo feminino no teatro nacional: a atriz Léa Garcia, que celebra 90 anos em 2023 e tem grandes passagens nas artes cênicas, e Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, um dos mais importantes do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.