Instagram

Preta Gil usou seu perfil do Instagram na noite deste domingo, 15, para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. A cantora, que recebeu diagnóstico de câncer no intestino no dia 10 de janeiro, disse estar confiante com seu tratamento e que a notícia a deixou “muito reflexiva”. O post recebeu comentários de diversos famosos, enviando boas energias para a artista.

“Amores, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês em retribuição a todo amor e carinho que recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que estou passando. Amanhã (16 de janeiro), segunda, começo meu tratamento”, iniciou a cantora. “Eu estou confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás e nos médicos, muita confiança nos médicos que vão me tratar”, disse.

A cantora também disse que pretende compartilhar com os seguidores como será esse momento da sua vida.

Então, eu tenho confiança que eu vou passar por essa, que eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana gravar um vídeo para vocês para mostrar que eu estou bem, pra dizer se eu estou bem e também, quando não estiver tão bem”, finalizou ela no vídeo.

O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço na internet: