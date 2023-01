A cantora Preta Gil, de 48 anos, publicou em seu perfil no Instagram um comunicado informando que foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino. Ela disse que o tratamento será iniciado na segunda-feira, 16.

A cantora comunicou que está bem e calma. “Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”.

No domingo, 8, a cantora confirmou que estava internada no Rio de Janeiro desde a quinta-feira, 5, mas tentou tranquilizar os fãs. “Estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem”, escreveu.

“Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo”, escreveu em comunicado publicado nesta terça, 10. “E graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo”..