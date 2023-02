Após anunciar que estaria afastada do Carnaval em 2023, a cantora Preta Gil se emocionou com uma homenagem feita por Ivete Sangalo nesta quinta-feira, 16. No dia, Ivete abriu o Carnaval em Salvador com o Trio Pipoca.

“Preta Gil, eu dedico o meu Carnaval a você. Eu te amo muito. Ano que vem, você vai estar aqui nesse Carnaval ‘botando para quebrar'”, disse a artista, que também homenageou Gilberto Gil e contou que Flora Gil estava presente no trio. “Deixe comigo, que aqui é coisa de família”, brincou com o público.

Preta compartilhou o registro em uma publicação no Instagram e se emocionou com a fala. “Você é o Carnaval, o maior Carnaval, uma explosão de amor”, escreveu.

A cantora disse que Ivete é, para ela, “professora, irmã, inspiração e o amor da sua vida”. “Você não faz ideia de como seu amor e todo amor que estou recebendo estão me curando”, afirmou.

No início de fevereiro, Preta havia anunciado que não participaria do Carnaval neste ano para se dedicar ao tratamento do câncer no intestino, descoberto em janeiro.

A artista comandaria o Bloco da Preta, previsto para ocorrer no último dia 12 no Rio de Janeiro. Em uma publicação também no Instagram, ela prometeu o “Bloco da Cura” para 2024.

“Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta. Em breve, nos encontraremos. Amo vocês”, escreveu na ocasião.