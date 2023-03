Três espetáculos de dança fazem parte da Mostra Lucia Camargo, no Festival de Curitiba. (Divulgação)

As conexões entre a dança e o teatro estão bem iluminadas no palco do 31.o Festival de Curitiba. Três espetáculos fazem parte da Mostra Lucia Camargo. O Grupo Corpo retorna com duas coreografias assinadas por Rodrigo Pederneiras, “Primavera” e “Breu”; o catarinense Grupo Cena 11 regressa com sua conhecida radicalidade estética e corporal em “Matéria Escura”. Completando a programação, a peça de dança “c h ãO”, concepção e direção de Marcela Levi e Lucía Russo.

