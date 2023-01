Divulgação/Assessoria de Imprensa

A primeira semana de 2023 em Guaratuba está para lá de agitada. Após o show de Zé Neto & Cristiano, na terça, o Café Curaçao (R:Brejatuba, 500) traz uma programação com grandes atrações nacionais a partir desta quinta, dia 05 de janeiro, para esquentar ainda mais a temporada. O fenômeno da música sertaneja, dona do hit “Pipoco”, Ana Castela desembarca pela primeira vez no litoral paranaense para embalar o público ao lado do Dj Chris no Beat. Já na sexta (06.01) é a vez da consagrada dupla Jorge e Mateus, que retornam ao palco do Café Curaçao após sete anos. No sábado (07), a cidade recebe pela primeira vez o maior festival de megafunk do país, Fluxou com Jonatas Felipe, Dreysson Rodrigues, Dudu Vieira, Thiago SC e Diguinho. Os eventos têm início a partir das 22horas.

ANA CASTELA e DJ CHRIS NO BEAT (05 de janeiro, quinta-feira)

A revelação deste ano do Prêmio Multishow está mostrando que o troféu não poderia ter ido para outra pessoa. A boiadeira Ana Castela, de apenas 19 anos, está conquistando o Brasil. E continua lançando sucessos em parceria com grandes nomes do mercado fonográfico, e assim, construindo sua carreira no mundo do agronejo. A palavra é a junção de agronegócio e sertanejo e é o que a artista diz que canta.

O seu maior sucesso até agora é “Pipoco”, parceria com Melody e DJ Chris no Beat. A canção atualmente se encontra dentro do Top 30 da parada diária do Spotify. Anteriormente, o hit ficou mais de um mês não consecutivo no topo do chart. A boiadeira e o produtor musical fazem parte do time que assina a composição. Além deles, Guilherme Dias, Léo Souzza, Mateus Félix e Rodolfo Alessi também estão nos créditos. Com o pico em #53 e atualmente em #85, Reverse é uma parceria da artista com o hitmaker. Com pouco mais de 200 mil plays diários, a produção é pelo trio dos produtores Pedro Breder, Wallace Vianna e André Vieira. Eles também estão nos créditos da composição, juntamente com Jujuba, Kinho Compositor, Matheus Alque e Playboy dos Hit.

No total, Ana Castela possui cinco músicas entre as 200 mais consumidas em território nacional na plataforma do Spotify, Ô Lá na Roça (Ao Vivo), parceria com Felipe & Murillo, teve o lançamento em junho passado, mas só começou a pontuar na tabela em agosto. Desde então, já tem 97 dias pontuando na parada e atualmente faz mais de 150 mil plays. Por fim, as duas mais populares do momento de Ana Castela estão dentro do Top 5 da tabela. “Bombonzinho” é colaboração com Israel e Rodolffo, e faz 1,2 milhão de plays por dia. A canção está na vice-liderança por vários dias, e não conseguiu ainda chegar no primeiro lugar. Bagual, Leo Soares, Matheus Araujo e Renato Campero assinam a composição do novo hit da boiadeira.

Dias depois da parceira com os sertanejos, Ana Castela divulgou “Roça Em Mim”, single de Zé Felipe, em parceria com Luan Pereira. A música faz 872 mil plays, atingiu o #4 e atualmente se encontra em #5. Breno Major, Luan Pereira, Mateus Félix, Patrick Ferreira, Suheldo Lima estão nos créditos de composição.

Ana Castela vem se tornando viral nas redes sociais por seguir uma forte tendência dentro da música country, conhecida como agronejo ou country funk. As músicas têm letras que falam sobre o universo do campo, mas também têm dancinhas que vão facilmente para o TikTok.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$140,00 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

JORGE E MATEUS (06.01, sexta-feira)

Depois de sete anos, uma das principais duplas do sertanejo nos últimos 10 anos, Jorge e Mateus voltam a Guaratuba nesta sexta (06.01) para um show memorável no Café. A dupla lançou, em julho de 2022, o álbum É Simples Assim, que conta com músicas como “Todo Seu”, que já passa de 51 milhões de visualizações no YouTube, e “5 Regras”, com mais de 29 milhões de visualizações na plataforma.

Jorge e Mateus contam com mais de 17 anos de estrada e já emplacaram diversos ‘hits” nas rádios do país, como “Sosseguei”, “Os Anjos Cantam”, “Nocaute”, “O Que É Que tem” e várias outras canções que embalaram diversos casais pelo país.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$100,00 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$220,00 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

FLUXOU (07.01, sábado)

Um dos maiores festivais de megafunk do Brasil desembarca no sábado (07.01) pela primeira vez no litoral do Paraná. Fluxou promete manter a energia do público lá no alto com músicas e performances marcantes. Para comandar a festa estão escalados nomes de peso do cenário do funk nacional, como Jonatas Felipe, Dreysson Rodrigues, Dudu Vieira, Thiago SC e Diguinho.

Os ingressos estão disponíveis e custam a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

No dia 14.01, um dos principais nomes do funk brasileiro MC Hariel, faz sua estreia nas areias de Guaratuba. Para fechar o mês de janeiro em grande estilo, no último final de semana, o pagode do grupo Menos é Mais se apresenta no dia 27.01 e no dia 28.01 acontece a tradicional feijoada beneficente “Feijão da Fundação”, que chega em sua 20ª edição. Tudo isso com o melhor do entretenimento e gastronomia, tornando-se um dos beach clubs referência no litoral sul do país.

