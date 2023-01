A fábrica da Bodebrown, no Hauer, recebe neste sábado (7/1) a primeira edição de 2023 do seu tradicional Growler Day. Com entrada franca, o evento terá muitas opções de cervejas artesanais, gastronomia e trilha sonora ao vivo com clássicos do rock e hard rock. O público também pode aproveitar para fazer uma visita guiada à fábrica e fazer compras na loja oficial. A programação vai das 10h às 18h.

O evento apresenta na linha de frente dez rótulos de destaque produzidos pela Bodebrown, entre clássicos premiados internacionalmente e novidades recentes. No formato de growlers PET, são seis pedidas: Stone/Bodebrown Cacau IPA, Perigosa Imperial IPA, Trooper Brasil IPA, Mago de Houblon, Ana Guerra e Tripel Montfort. O preço é de R$ 45 para Ana Guerra e Tripel Montfort (growler de um litro), R$ 65 para a Perigosa (dois litros) e R$ 60 para as demais (todas no formato de dois litros).

Nas chopeiras, oito opções estão disponíveis para matar a saudade do público, com preços a partir de R$ 15. Entre as novidades, está a Ana Guerra, também oferecida em growlers. Trata-se de uma Brut Saison com graviola, acerola e cupuaçu. Como conta Samuel Cavalcanti, cervejeiro e CEO da Bodebrown, é uma mistura de influências: leveduras belgas e frutas brasileiras que fizeram parte da infância dele, em Pernambuco, onde nasceu. Presta homenagem a artista pernambucana Ana Guerra, parceira da Bodebrown na criação de artes e ilustrações para rótulos.

Outra opção de destaque em chope é a Aces High, segunda cerveja criada pela Bodebrown em parceria direta com a banda Iron Maiden.

A Aces High é uma cerveja no estilo Hoppy Ale, com 4,7% de álcool, elaborada com lúpulos norte-americanos do tipo Mosaic e Citra. Leve e com características brasileiras, é ideal para curtir no verão.

Há ainda outros rótulos de destaque nas chopeiras, como Trooper Brasil IPA, Mago de Houblon, Perigosa Imperial IPA, Blanche de Curitiba, Stone/Bodebrown Cacau IPA e Lupulol Mosaic.

Rock e gastronomia

O evento também traz destaques gastronômicos. O food truck CWB Food apresenta hambúrgueres artesanais como atração principal. A padaria Fabrika Pães completa as atrações com seus produtos elaborados com fermentação natural, queijos e geleias.

A banda Falso BO comanda o palco, das 14h às 17h, com clássicos do rock e hard rock, destacando grupos o AC/DC.

Outro programa que também está de volta é a visita guiada à fábrica da Bodebrown, com degustação incluída. Ocorre em dois horários, meio-dia e 14h, com custo de R$ 50. O visitante também ganha um kit especial, composto por dois copos da Trooper Brasil IPA, primeira cerveja criada pela Bodebrown em parceria com o Iron Maiden, um chaveiro e dois adesivos. Um dos copos é de vidro, ao estilo caldereta, com capacidade para 350 ml, enquanto o outro é de plástico e comporta 550 ml. Não é necessário fazer agendamento.

Growler Day da Bodebrown

Horários: Sábado (7/1) das 10h às 18h.

Endereço: Fábrica da Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba – PR

Entrada franca.

Informações: (41) 3082-6354

Mais em: www.loja.bodebrown.com.br