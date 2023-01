Roda de samba (Wallace Machado)

A programação de 2023 do Wit começa com muita animação. O gastrobar já começa a festa nesta terça-feira (3/1) e segue até domingo, em uma semana repleta de atrações. Pagode, sertanejo, pop e muito mais embalam a pista da casa. O primeiro sábado do ano terá a tradicional feijoada.

A Roda de Samba do Wit acontece nesta terça-feira (3/1). Depois da abertura da pista com o DJ Leeo, sobem ao palco Me Chama Que Eu Vou, Amigos do Gaguinho, Plano B, Jeito A+ e Na Loucura. As bandas tocam grandes sucessos do gênero, indo de Dudu Nobre a Zeca Pagodinho.

Já a quarta (4/1) do gastrobar é dedicada à Resenha Sertaneja. Tiago Haray e Ali & Rhuan interpretam nomes de peso do estilo, de Marília Mendonça a Gustavo Mioto. Abrindo a noite, o DJ Adriano toca pop e eletrônico.

O pagode toma conta do gastrobar na quinta-feira (5/1). O DJ Gui Nóbrega esquenta a pista, com hits atuais, para receber Tebete e Eu Gosto Assim. As bandas tocam Só Pra Contrariar, Sorriso Maroto e muitos outros ícones do pagode.

Muitos gêneros musicais embalam a sexta (6/1) do Wit. O DJ Leeo começa a festa com pop e eletrônico. Depois, Felipe & Lian e Lais Duarte & Mafort interpretam sucessos do sertanejo, passando por canções de Zezé Di Camargo & Luciano até Matogrosso & Mathias. Quem encerra a festa é Pra Sacudir, grupo dedicado a tocar Péricles, Turma do Pagode e outros nomes do pagode.

A primeira feijoada do ano do Wit acontece nesse sábado (7/1), a partir do meio-dia. O típico prato brasileiro é servido no formato buffet, a R$ 29 para mulheres e R$ 49 para homens. A banda Alucinasom faz a trilha sonora, tocando de Belo a Raça Negra, entre outros.

A noite de sábado tem muito sertanejo. Depois do DJ Adriano abrir a pista com pop e eletrônico, o palco do gastrobar recebe Johnatan Luccas, Pedro Neto & Adriano e Bachega. Nomes como Felipe Araújo e Naiara Azevedo figuram no repertório da noite.

O domingo (8/1) é dedicado ao pagode. As bandas Pagode do Pirata e Terezo vão desde Art Popular até Exaltasamba, além de músicas autorais e versões micareta de hits do pop. A abertura da noite fica com o DJ Gui Nóbrega.

