De 1 a 9 de abril, aos sábados e domingos, ocorre a 5a Mostra Sesi Cena Criança, no teatro Sesi Portão. Serão cinco espetáculos, reunindo atrações de Curitiba, Santa Catarina e Rio de Janeiro, sob curadoria de Michele Menezes. A Mostra SESI Cena Criança foi criada em 2017 para valorizar a produção em artes cênicas voltada ao público infantil, durante o Festival de Curitiba.

O principal diferencial deste ano é na estrutura. A Mostra contará com atrações de diversas linguagens artísticas (artes visuais, circo, dança, música e teatro), em diferentes formatos (apresentações, oficina e exposição). Aos sábados a programação se estende das 16 horas às 20 horas.

Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes das apresentações (sujeito a disponibilidade de ingressos). A oficina terá 30 vagas gratuitas e as inscrições serão realizadas a partir das 15 horas do dia 01/04 na bilheteria do teatro. O projeto é uma realização da Pró Cult e do SESI PR. Além da curadoria de Michele Menezes, a produção executiva da mostra é de Gabriela Berbert e a produção técnica é de Gabriela Valcanaia.

SERVIÇO

5ª Mostra Cena Criança – Festival de Curitiba

Local: Teatro SESI Portão – Rua Padre Leonardo Nunes, 180 Portão.

Whatsapp: (41) 9 9682-1103

Capacidade: 170 lugares

Ingressos gratuitos, distribuídos na bilheteria, uma hora antes das apresentações, sujeito à lotação da sala.

PROGRAMAÇÃO:

1 e 2 de abril, 16h – SIM! VIVER É UM PRESENTE! (MÚSICA/TEATRO)

Grupo Manaká (Rio de Janeiro/RJ)

Sinopse – Aos olhos da infância, qualquer dia comum pode se tornar uma experiência extraordinária! Neste show de 55 minutos em turnê pelo Brasil, o Manaká mistura música, brincadeira e vínculo de afeto para traduzir em canções a mágica que é a presença de uma criança e como esse estado pode revolucionar a vida do adulto.

1 de abril, 17h30 – OFICINA MONSTRUARIO: MONSTROS QUE VIVEM EM NÓS (DANÇA/ ARTES VISUAIS)

Coletivo Nós em Traço (Curitiba/PR)

Sinopse – As crianças participantes da oficina irão ressignificar os seus monstros através de uma atividade de desenho e dança materializada por elas próprias, produzindo novos e diferentes significados para seus próprios medos reais e imaginários.

1 e 8/04, 19h – UM CIRCO DE MIL MULHERES (CIRCO TEATRO)

Marina Prado Cia de Artes (Curitiba/PR)

Sinopse – Nina e Virgulina um dia surgiram no mundo. Uma pendurada pelo pé, outra de pé pendurada. Quando elas abriram os olhos para o mundo, tudo existia. Inclusive elas. Juntas, partem para uma aventura em busca de resposta para a pergunta “quem somos nós?”, descobrem outras meninas e mulheres que também fizeram esse caminho, e unindo as histórias de todas, vão entendendo o sentido da resposta.

8 e 9/04, 16h – ESPETÁCULO: MONSTRUÁRIO (DANÇA/ARTES VISUAIS)

Coletivo Nós em Traço (Curitiba/PR)

Sinopse – “Monstruário” é um espetáculo de dança interativo direcionado ao público infantil. Monstros nascem e também são desconstruídos pelo imaginário de cada espectador. Suas formas e características ganham vida e constroem uma dança monstruosa e divertida.

8/04, das 17h às 18h30 – EXPOSIÇÃO: TEATRO FEITO À MÃO (TEATRO/ ARTES VISUAIS)

Essa é Cia (Joinville/SC)

Sinopse – “Por favor, mexa!” é o mote da exposição TEATRO FEITO À MÃO criada pelo bonequeiro Sérgio Tastaldi. O convite é claro: “Por favor, mexa”. Ao apertar gatilhos, manipular marionetes, girar manivelas, o público se conecta com a ação da arte. A arte é feita à mão e remete a algo um pouco abandonado nos dias de hoje. Por isso a exposição é interativa e convida ao toque. E não é somente para crianças. Pais e filhos podem escolher onde vão dar asas à criatividade.

MAIS INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO:

SIM! VIVER É UM PRESENTE! (MÚSICA/TEATRO)

FICHA TÉCNICA: Canções e vocais: Lívia Izar e Xá / Arranjos: Julinho Teixeira / Piano: Vanderson Pereira / Percussão: Iam Moreira / Zezé: Viv Follador / Produção: Fernanda Fernandes / Realização: XAREALLIZ Produções Artísticas

OFICINA MONSTRUARIO: MONSTROS QUE VIVEM EM NÓS (DANÇA/ ARTES VISUAIS)

O Coletivo Nós em Traço é a materialização do desejo de 4 (quatro) mulheres/mães/artistas e amigas. Acreditamos que a arte tem o potencial de modificar, sensibilizar e mostrar caminhos extraordinários. Como a infância é o momento onde o indivíduo aprende através da experiência, a criança precisa do exercício de investigação livre e criativa como ferramenta para formar repertório de movimentos e sensações essenciais para a construção da capacidade de elaborar o mundo. Artistas docentes: Ana Paula Luz é Patrícia Machado

UM CIRCO DE MIL MULHERES (CIRCO TEATRO)

Marina Prado Cia de Artes (Curitiba/PR)

Neste espetáculo de circo teatro para crianças, que reúne pesquisas acrobáticas circenses, corpo, movimento, emoção e poesia, elas encontram inspiração em outras mulheres e suas descobertas, histórias que reverberam em mil outras histórias, para falar sobre a importância do questionar, brincar, compartilhar inventar, agradecer e também errar para aprender.

FICHA TÉCNICA: Intérpretes Criadoras: Camila Cequinel e Marina Prado / Desenho de luz: Lucas Amado / Figurino e Cenário: Camila Cequinel e Marina Prado / Realização: Marina Prado Cia de Artes

ESPETÁCULO: MONSTRUÁRIO (DANÇA/ARTES VISUAIS)

Coletivo Nós em Traço (Curitiba/PR)

FICHA TÉCNICA: Criação coletiva / Artistas/Performers: Juliane Engelhardt e Patricia Machado / Coordenação/Produção: Alessandra Lange / Malha sonora: Edi Marques Goes e Vina Lacerda / Dramaturgia: Maíra Lour / Figurinos: Juliane Engelhardt / Cenários: Kátia Horn

EXPOSIÇÃO: TEATRO FEITO À MÃO (TEATRO/ ARTES VISUAIS)

Essa é Cia (Joinville/SC)

FICHA TÉCNICA: Criação e concepção: Sérgio Tastaldi / Produção: Cassio Correia / Monitoria: Jackson Amorim, Sonia Biscaia e Bruna Campagnolo.