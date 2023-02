O cantor Shawn Mendes decidiu encerrar a turnê Wonder no ano passado para cuidar da saúde mental. Ele fez reflexões sobre a decisão. Em entrevista ao The Wall Street Journal (via Deadline), o artista disse que precisou de ajuda. “O processo foi muito difícil. Fazendo muita terapia, tentando entender como eu estava me sentindo e o que estava fazendo me sentir daquele jeito”, disse.

Mendes afirmou que tem tentado se curar. “E então fazendo o trabalho para me ajudar e me curar. E também me apoiar nas pessoas da minha vida para ajudar um pouco.”

O cantor aproveitou para fazer um agradecimento. “Sou muito grato por todas as pessoas que foram tão receptivas, amorosas, gentis e compreensivas. E isso realmente me fez ver como a cultura está realmente começando a chegar a um lugar onde a saúde mental está realmente se tornando uma prioridade”, completou.

O cantor divulgou um comunicado em julho do ano passado no qual anuncia o cancelamento da turnê para se dedicar à saúde.