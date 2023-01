No próximo domingo, 15, estreia The Last of Us, série da HBO que será transmitida simultaneamente na TV e no streaming. Segundo a revista The New Yorker, a primeira temporada da obra teria custado ao canal mais de US$ 100 milhões, algo em torno de US$ 10 milhões por episódio.

O montante é superior até que Game of Thrones, que, de acordo com a Forbes, teria custado cerca de US$ 6 milhões por episódio até a sua quinta temporada.O valor demonstra a confiança que o projeto tem dentro da HBO.

The Last of Us é uma adaptação de um jogo homônimo da Naughty Dog e é coproduzida em parceria com a Sony Pictures Television. O elenco é estrelado e conta com nomes como Pedro Pascal (O Mandaloriano), Bella Ramsey (Game of Thrones), Gabriel Luna (O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio) e Anna Torv (Fringe).

A trama é ambientada nos 20 anos que se seguiram à destruição da civilização moderna. A história é centrada em Joel, um sobrevivente que é contratado para contrabandear uma garota de 14 anos chamada Ellie. O que começa como um pequeno trabalho para o protagonista, logo se torna uma jornada brutal e dolorosa.