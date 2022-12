Reprodução

O projeto cultural Viva Clarice! vai realizar o ciclo de palestras em homenagem à Clarice Lispector, que é a escritora brasileira mais traduzida no mundo. Os encontros acontecem nos dias 14 e 15 de dezembro, das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Auditório 100 da Reitoria da UFPR (Rua General Carneiro, 460, Centro, Curitiba-PR).

As inscrições são gratuitas, devem ser feitas antecipadamente pelo site www.producoesdopinguim.com/oficinas e as vagas são limitadas. Todo o evento terá acessibilidade em libras.

Quem tiver frequência mínima de 75% nessas atividades poderá obter certificado de participação. O documento será emitido gratuitamente para alunos que necessitam compor ações extracurriculares e para professores que desejam complementar as horas de trabalho.

“Clarice Lispector aborda a essência das questões humanas. Sua obra continua moderna e atual. Por isso, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX”, explica o coordenador do projeto, Rodrigo Hayalla.

Programação ‘de peso’

No dia 14 de dezembro, às 9h, Lúcia Cherem – professora da aposentada UFPR, cuja tese de doutorado trata da recepção e tradução da obra de Clarice Lispector na França e no Canadá – coordena o ciclo. Ela vai abordar o enorme esforço da autora em juntar pedaços da escrita ao longo de seu percurso de construção de uma obra consistente. Serão comentados, sobretudo, os últimos dois livros de Clarice: A hora da estrela (1977) e Um sopro de vida (1978, edição póstuma).

Às 14h é a vez de Alexandre Nodari – professor da UFPR com importantes publicações na área de literatura brasileira e um relevante trabalho sobre a obra de Clarice Lispector – mediar o encontro em que será debatido a ideia de que tudo (pessoas, animais, plantas, coisas e até mesmo seres ficcionais) participa de um único plano de existência. Trechos de contos, romances, crônicas e outros estilos de escrita da autora serão mencionados.

No dia 15 de dezembro, às 9h, o ciclo será mediado por Nádia Batella Gotlib, que é professora livre docente da USP, com importantes obras sobre a vida e produção de Clarice Lispector. O encontro vai percorrer analítica e criticamente os livros da escritora com o objetivo de detectar a variedade dos gêneros narrativos cultivados, selecionar alguns procedimentos adotados e seu grau de subversão em relação a manifestações narrativas já consolidadas pela nossa tradição, de modo a discutir sua atuação mais geral no campo da cultura literária brasileira.

E para encerrar, às 14h, a professora canadense Claire Varin – PhD em letras pela Universidade de Montreal com uma tese sobre a obra de Clarice – falará sobre a descoberta da obra clariciana e o efeito na sua vida como escritora.

Doações de livros

Os livros da autora utilizados ao longo do projeto serão doados para compor o acervo das Casas de Leitura da Fundação Cultural de Curitiba. O Viva Clarice! fez atividades nas dez regionais da capital paranaense, escolas municipais, colégios estaduais e bibliotecas de Curitiba. Também foram realizadas oficinas de formação direcionadas aos professores da rede pública com estratégias de leitura da obra da escritora brasileira para a sala de aula e para outras atividades de mediação.

Essas ações marcam o encerramento do projeto, que celebrou o centenário de nascimento da autora. Foram realizadas 400 ações literárias envolvendo contos, romances, crônicas e literatura infantil. Também foi abordado a produção da escritora na área de artes visuais e as adaptações de suas obras para o cinema”, ressalta Rodrigo Hayalla.

O projeto Viva Clarice! é realizado com os recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. A organização é da Pinguim Produções, com apoio do Colégio Positivo.

Serviço

O que: Ciclo de Palestras Viva Clarice! em homenagem ao centenário de nascimento da escritora brasileira Clarice Lispector

Quando: Dias 14 e 15 de dezembro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Onde: No Auditório 100 da Reitoria da UFPR (Rua General Carneiro, 460, Centro, Curitiba-PR)

Como participar: As inscrições antecipadas devem ser feitas pelo site www.producoesdopinguim.com/oficinas e as vagas são limitadas

Quanto: Gratuito