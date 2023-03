(Kraw Penas/SEEC)

O Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) divulgou nesta quarta-feira (15) o resultado da Habilitação do Edital 006/2022 – Artes Visuais.

O período para envio de recursos vai do dia 16 até as 23h59 de 22 de março de 2023, exclusivamente por meio do Sistema SisProfice. Também estão disponíveis no site os resultados dos recursos da habilitação do Edital 005/2022 – Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares

As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail profice@seec.pr.gov.br.

O Profice é o maior programa de fomento e incentivo à cultura do Paraná. Nesta edição, o programa vai destinar R$ 40,9 milhões para a captação dos projetos aprovados. Empresas pagadoras de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviço) podem incentivar a cultura por meio da renúncia fiscal.

PARECERISTAS – O edital para credenciamento de pareceristas para a quarta edição do Profice está aberto no site da Secretaria da Cultura. Podem se credenciar pessoas físicas que detenham conhecimento técnico comprovado conforme critérios do edital nas áreas culturais. Acesse o edital AQUI.