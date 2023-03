Fernando Ogura

O resultado da Habilitação Edital 007/2022 – Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) já está disponível.

O período para envio de recursos vai do dia 17 até as 23h59 de 23 de março, exclusivamente pelo sistema Sis.Profice. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail profice@seec.pr.gov.br.

O Profice é o maior programa de fomento e incentivo à cultura do Paraná. Nesta edição vai destinar R$ 40,9 milhões para a captação dos projetos aprovados. Empresas pagadoras de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviço) podem incentivar a cultura por meio da renúncia fiscal.

PARECERISTAS – O edital para credenciamento de pareceristas para a quarta edição do Profice está aberta no site da Secretaria da Cultura. Podem se credenciar pessoas físicas que detenham conhecimento técnico comprovado conforme critérios do edital nas áreas culturais.