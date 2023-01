Barbara Magalhães

O programa de rádio Samba de Bamba – produzido e apresentado pelo jornalista Rodrigo Browne – completa 27 anos no ar. Sempre aos domingos, desde 1996, na Paraná Educativa FM. O programa é finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música na categoria “Programa de Rádio”, e já está entre os cinco melhores do país, sendo o único de samba entre os concorrentes.

O programa Samba de Bamba divide-se em duas partes. Na primeira, o produtor comenta e apresenta o que ele mesmo gosta de ouvir – o que inclui o bom e o melhor. Na segunda, acontece o quadro “O bamba escolhe”, quando o apresentador abre o microfone para convidados, que indicam e comentam suas preferências em oito títulos. Já participaram do quadro centenas de personalidades. Entre elas Chico Buarque, Paulinho da Viola, Ruy Castro, Gal Costa, Marisa Monte, Caetano Veloso, Martinho da Vila, Jamelão e Beth Carvalho.

Ao longo de sua trajetória, o Samba de Bamba já contabiliza mais de 1400 programas ininterruptos. Rodrigo Browne lembra que a proposta inicial foi levar ao público sambas tradicionais de seu gosto pessoal. “Quando comecei na Paraná Educativa FM, em 1996, minha ideia foi produzir um programa com sambas que eu gostava de ouvir e não encontrava em nenhuma emissora de Curitiba. Então comecei a apresentar essas músicas com a informalidade que o samba exige e depois fui trazendo convidados especiais para contar histórias sobre suas escolhas. Acho que por isso o Samba de Bamba é tão longevo e conquistou tantos ouvintes“, considera.

Como parte das comemorações do 27° aniversário do programa, Browne criou um novo quadro mensal, para interagir com os ouvintes: “Notas de um Samba”. Todo mês o programa vai selecionar um samba com três versões diferentes e o ouvinte vai poder escolher qual ele gosta mais. O primeiro samba escolhido é o “Samba de Uma Nota Só” (Tom Jobim e Newton Mendonça) interpretado por Raphael Rabello, Nara Leão e Leny Andrade. A participação poderá ser feita pelo WhatsApp do programa (41) 9 8482-4717 ou pelo Instagram @sambadebambaoficial , no final do ano será realizado um programa especial com os sambas escolhidos. O programa Samba de Bamba pode ser sintonizado todos os domingos, a partir das 11 da manhã, em Curitiba na Paraná Educativa FM (97.1 MHz) ou pelo site: https://www.paranaeducativafm.pr.gov.br/