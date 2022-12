Roberto Dziura Jr/AEN

A Agência Estadual de Notícias reuniu os principais destaques da programação das instituições culturais do Estado. Boa parte das estreias, novidades e programações em cartaz é gratuita e livre para todos os públicos. Nesta semana, um dos destaques é a reapresentação do clássico “O Lago dos Cisnes”, no Guairão, espetáculo fruto de uma parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP).

O público também poderá conferir novas exposições no Museu Oscar Niemeyer e no Museu de Arte Contemporânea (MAC), além de lançamento de livro de artista indígena no Museu Paranaense (MUPA). Há, ainda, inúmeras atrações externas, como shows, peça de teatro e recital.

Museu Oscar Niemeyer (MON)

No Olho

O público já pode conferir no espaço do Olho a exposição “Invisível e Indizível”, do artista espanhol Jaume Plensa. Com curadoria de Marcello Dantas, a exposição provoca com imagens uma profunda reflexão ao visitante. Com uma trajetória artística de mais de 40 anos, Plensa é reconhecido mundialmente por suas obras de grande escala e instalações no espaço público que o consolidaram como o mais importante artista catalão de sua geração.

“Carne Viva”

Com curadoria de Bruno Marcelino e Jhon Voese, “Carne Viva – Ambiguidade da Forma” reunirá o trabalho de sete artistas: Washington Silvera, Hugo Mendes, Eliane Prolik, Cleverson Salvaro, Cleverson Oliveira, Cíntia Ribas e Carina Weidle. A exposição conta com 55 obras, além de textos poéticos de Arthur do Carmo, e poderá ser vista a partir de 16 de dezembro (sexta-feira), na Sala 7 do MON.

Museu Paranaense (MUPA)

“Lange de Morretes”

Está em cartaz no MUPA a nova exposição “Lange de Morretes: entre paisagens”. Em 2017, o Museu Paranaense recebeu a doação de um importante acervo pertencente ao artista, nascido em 1892 e falecido em 1954. Ele foi pintor, desenhista, gravador, professor, cientista e um dos responsáveis pelo Movimento Paranista. Esse material encontrava-se em São Paulo, na casa da família Lange – em parte, armazenado dentro de uma mala, endereçada ao Museu Paranaense.

A coleção, que contém centenas de documentos, objetos pessoais de arte e pesquisas científicas, escritos, fotografias, desenhos e pinturas, é especialmente reveladora da passagem de Lange pela Alemanha e sua estada na capital paulista.

Livros de arte indígena contemporânea

Na próxima quarta-feira (14), o artista visual Gustavo Caboco estará de volta ao Museu Paranaense, agora para o lançamento de seus dois livros: “Baaraz Kau’Apan” e “Recado do Bendegó: conversas com a pedra”. Além do lançamento oficial das publicações, o público poderá acompanhar também a exibição de dois curtas e uma fala-performance chamada “Coma Colonial”, apresentada pelo próprio artista. O evento começa às 19h30 e terá entrada gratuita.

Balé e OSP em um só palco

O público curitibano vai ter mais uma oportunidade de assistir a dois dos grandes sucessos que passaram pelo palco do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG0 em 2022: “Lago dos Cisnes” e “Lendas Brasileiras”. Ambas as produções são fruto da parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná.

As apresentações acontecem nos dias 10, 11 e 12 (“Lago dos Cisnes”) e 16, 17 e 18 (“Lendas Brasileiras”). Os dois espetáculos são coreografados por Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra. A Orquestra Sinfônica do Paraná toca a composição clássica de Tchaikovsky, em “Lago dos Cisnes”, com a condução do diretor musical e regente titular Roberto Tibiriçá, e a trilha original composta por Alexandre Guerra, em “Lendas Brasileiras”, sob a regência do maestro convidado José Soares. Ingressos pelo Ticket Fácil.

Eventos externos

Show – Hélio Brandão Convida: André Mehmari Trio – 08 e 09 de dezembro às 20h30 – Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Ingresso: R$ 15. Ticket Fácil.

Show – Histórias de Francisco – 10 de dezembro (sábado), 20h; 11 de dezembro (domingo), 18h – Teatro José Maria Santos. Ingresso: R$ 35. Ticket Fácil.

Teatro – Encontro Internacional Mulheres da Cena – 14 a 17 de dezembro de 2022, de quarta a sábado, 20h – Teatro José Maria Santos. Entrada gratuita.

Recital de piano – Thiago Lima – Trilhas inesquecíveis do cinema – 14 de dezembro, 20h – Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Ingresso: R$ 60 Ticket Fácil.

MAC

Leites e Rolim

Será inaugurada neste sábado (10), às 11 horas, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), a exposição inédita de Efigênia Rolim e Hélio Leites, intitulada “Os Significadores do Insignificante”.

O projeto tem autoria de Estela Sandrini, com curadoria de Dinah Ribas e Maria José Justino. Serão apresentadas cerca de 260 obras, muitas inéditas, oriundas de acervos institucionais e particulares. Na abertura, a entrada será gratuita, via rampa em caracol do MON, onde MAC funciona temporariamente.

Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP)

“Bichos do Paraná”

O Centro Juvenil de Artes Plásticas realiza o evento de premiação do 3º Concurso de Desenho e a abertura da exposição com os trabalhos selecionados, no dia 10 de dezembro (sábado), às 10h30, no Canal da Música, em Curitiba. Foram 40 obras selecionadas, divididas nas categorias Infantil e Juvenil, inspiradas na canção de João Lopes, com o tema “Bichos do Paraná”. Dentro da temática, cada desenho homenageia uma personalidade paranaense, afirmando os orgulhos do nosso Estado. O evento terá a apresentação especial do artista Plá, um Bicho do Paraná.

Biblioteca Pública do Paraná

Semana de Corais no hall térreo

Dia 12, às 15h — Coral APP Sindicato

Dia 14, às 19h — Coral Ucraniano

Dia 15, às 18h — Coral Polonês

Dia 16, às 18h — Coral Escola Cantabile

Dia 17, às 11h — Coral Cantateca

Lançamento do livro “De Mãos Dadas”

Sessão de autógrafos com os autores e exposição dos desenhos feitos por alunos da Escola Luan Muller — APAE. Dia 10, às 9h, na Seção Infantil.

Lançamento do livro “O Trailer do Filme”

Bate-papo e sessão de autógrafos com o autor Sérgio Bittencourt. Dia 13, às 17h30, no Hall térreo

Recital de piano com Inácio Wildt dia 13, às 14h30, no auditório

