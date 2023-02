(Albari Rosa/AEN)

O show Gilsons, nesta sexta-feira (3), e os concertos de encerramento da Oficina de Música de Curitiba, no sábado e domingo (4 e 5) são destaques da programação cultural da semana. O público também poderá conferir o projeto inédito “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”, a estreia, no dia 8 de fevereiro, do projeto Quartas Musicais, no Museu da Imagem e do Som, e as atividades da semana na Biblioteca Pública do Paraná.

Toda sexta-feira, a Agência Estadual de Notícias reúne os principais destaques da programação das instituições culturais do Estado. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, grande parte é gratuita e aberta a todas as idades.

Confira a programação:

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)

“Sem Paredes”

Será lançado na próxima quarta-feira (08/02) o projeto inédito “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”, ainda como parte das comemorações de 20 anos da instituição. Obras dos artistas Gustavo Utrabo e Mariana Palma ocupam pela primeira vez o icônico espaço de área verde ao lado do MON, chamado de Parcão. A proposta e a curadoria do projeto são de Marc Pottier. Na área interna do museu, no hall do Pátio das Esculturas, o público pode conferir, simultaneamente, maquetes e desenhos feitos pelo paranaense Gustavo Utrabo durante o processo de concepção de suas obras que estão do lado de fora.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA (MAC-PR)

Todas as semanas, sempre às quartas e quintas-feiras, a equipe do Setor Educativo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná oferece mediação e oficinas nas salas expositivas a partir da programação em cartaz do museu. A programação educativa é voltada para crianças e adolescentes, mas pessoas de qualquer idade podem participar, se houver interesse. O MAC-PR está operando temporariamente nas salas 08 e 09 do Museu Oscar Niemeyer devido às reformas em sua sede original.

Nas quartas-feiras há mediação das mostras do MAC no período da manhã, das 11h às 12h. Durante as tardes de quarta, das 14h até às 16h30, há oficinas com público espontâneo, ou seja, é só chegar nas salas e participar, sem necessidade de inscrição prévia. Vale lembrar que toda quarta-feira a entrada no museu é gratuita.

Todas as quintas-feiras, das 15h às 16h, o artista Hélio Leites, da exposição “Os Significadores do Insignificante”, está na sala 08 do MAC para conversar com o público espontâneo. Exímio contador de histórias, Hélio encanta pessoas de todas as idades. Dentro da sala expositiva ele aprofunda o sentido lúdico das suas obras expostas, além das obras de Efigênia Rolim, artista também presente nessa mesma mostra.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARANÁ (MIS-PR)

Quartas Musicais

Continuando a programação de férias do Museu da Imagem e do Som, o projeto Quartas Musicais estreia no dia 08. O projeto trará toda quarta, às 17h, música de qualidade para o museu. Quem dá o início às atrações musicais é o trio curitibano Double Shot, com os músicos Ademir, Vlad e Joe Ferriday e seu estilo de rock e rockabilly.

Cineclube de Férias

Todas as quintas e sextas-feiras, às 16h, o público pode conferir as sessões gratuitas do Cineclube de Férias, projeto que dá destaque para produções do cinema paranaense.

Para esta semana, os curta-metragens “O Mundo Perdido de Kozak” (1988), dirigido por Fernando Severo, e “Eu te amo, Bressan” (2020), dirigido por Gabriel Borges, serão exibidos na quinta-feira (09). Já na sessão de sexta-feira (10), terá o documentário “Tiomkim – Trilha sonora para uma vida inquieta” (2022), dirigido por Estevan Silveira, filme que dialoga com o Acervo Tiomkin, em exposição no MIS-PR.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Apresentações da 40ª Oficina de Música de Curitiba

Guairão

Gilsons – sexta-feira (03/02), às 20h

Concerto de Encerramento MPB – Orquestras da Oficina e Teresa Cristina – sábado (04/02), às 20h

Orquestra e Coro Sinfônico – Homenagem a 100 anos de Maria Callas – domingo (05/02), às 19h

Guairinha

Encerramento da Classe de Ópera Estúdio

Ópera Le Nozze di Figaro (As Bodas de Fígaro) de Wolfgang Amadeus Mozart. Sábado, às 17h, e domingo, às 16h

Compra de ingresso da oficina pelo site https://www.ticketfacil.com.br/ (Atenção: será cobrada a taxa adicional de R$ 2, pela Ticket Fácil). R$ 30 e R$ 15.

MiniGuaíra

Teatro – Tião – Projeto 31. Dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11/02 (quinta a sábado), às 20h; dias 05 e 12/02 (domingos), às 19h. Inteira: R$ 40 e meia: R$ 20 – Ticket Fácil.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ (BBP)

Hora do Conto

Contação de histórias com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado.

Sexta-feira (3), às 11h. Seção Infantil. Gratuito.

Aventuras Literárias: Flávia Bonfim

Contação de histórias e atividades com a autora do livro “O Adeus do Marujo”. Sábado (4), às 11h. Seção Infantil. Gratuito.

Exposição do projeto de HQ virtual do artista gráfico André Caliman

Sexta-feira (3), das 8h30 às 20h, e sábado (4), das 8h30 às 13h. Hall térreo. Gratuito.

Cine Inclusivo

Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “A Casa da Mãe Joana” (classificação 14 anos), A Mulher Invisível (classificação 14 anos) e “Orquestra dos Meninos” (classificação 10 anos)

Agendamento pelo telefone: (41) 3221-4985.

Sexta-feira (3), das 8h30 às 18h, e sábado (4), das 8h30 às 13h. Seção Braille. Gratuito.

MUSEU DO EXPEDICIONÁRIO

O Museu do Expedicionário está com seu horário de visitação ampliado. O acervo registra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), destacando a atuação dos expedicionários paranaenses na vitoriosa campanha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em solo europeu. O espaço, que é um dos principais atrativos culturais da cidade, passará a abrir de terça-feira a domingo das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Às segundas-feiras estará fechado para manutenção.

CONFIRA OS ENDEREÇOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS:

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, Salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Museu do Expedicionário

R. Comendador Macedo, 655 – Alto da XV

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba