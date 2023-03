Biblioteca Pública do Paraná (Crédito: Divulgação/AEN/Kraw Penas)

Confira principais destaques da programação das instituições culturais do Paraná da semana: o escritor José Saramago na Biblioteca Pública, uma palestra no Museu Oscar Niemeyer com a professora Maria José Justino no dia do aniversário de Curitiba sobre Poty Lazzarotto, a homenagem do MIS-PR ao ator e produtor artístico Warly Martins Ribeiro e as atrações do Festival de Curitiba.

Confira a programação completa:

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ (BPP)

Mulheres Eficientes

A Biblioteca Pública do Paraná promove nesta sexta-feira (24), às 14h, o primeiro encontro do grupo de convivência Mulheres Eficientes, voltado para mulheres com deficiência visual ou baixa visão. Coordenada pela Seção Braille da instituição – com mediação da professora de Orientação e Mobilidade Lilian Merege Biglia –, a atividade busca a integração entre as participantes a partir do compartilhamento de ideias e experiências pessoais. As reuniões têm periodicidade bimestral e são abertas para mães, irmãs, esposas e outros familiares de pessoas cegas. A entrada é gratuita, sem a necessidade de inscrição. Na sala de coworking.

“José Saramago: A Criação e a Herança” – Mostra de filmes baseados na obra do escritor português e de episódios da série documental em que autores discutem seu legado. Sexta-feira (24), às 19h – “Herdeiros de Saramago: José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares” (2020). Segunda-feira (27), às 19h – “Herdeiros de Saramago: Valter Hugo Mãe e Ondjaki” (2020). No auditório.

“José Saramago: Voltar Aos Passos que Foram Dados” – Exposição com textos e imagens que resgatam a trajetória do escritor português. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e sábado, das 8h30 às 13h. Hall térreo.

Lançamento do livro “Sopro de Criança” – Bate-papo com o escritor Alvaro Posselt. Sábado (25), às 9h, na Sessão Infantil.

Ler Junto – No quarto encontro do projeto de leituras guiadas, o professor de literatura Guilherme Shibata lê e discute com o público o texto “O Conto da Ilha Desconhecida”, de José Saramago. Segunda-feira (27), às 18h, no Auditório.

Lançamento dos livros “O Estado das Coisas” e “Finais Felizes” – Sessão de autógrafos com os autores Jonatan Silva e Fernando Koproski. Quinta-feira (30), às 17h, no Hall térreo.

Hora do Conto – Sessões de contação de história com o grupo Era Uma Vez, seguidas de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. De segunda a sexta-feira, às 11h e 15h, e sábados, às 11h, na Seção Infantil.

Cine Inclusivo – Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “Estamos Todos Bem” (classificação 12 anos), “O Encontro Perfeito” (classificação 12 anos) e “Olga” (classificação 14 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e sábados, das 8h30 às 13h, na Seção Braille.

Oficina Permanente de Poesia – Encontro semanal promovido pela Academia Paranaense da Poesia. Todas as quintas-feiras, às 18h, na sala de reuniões do terceiro andar.

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)

Aniversário de Poty e de Curitiba

No dia do aniversário de Curitiba, 29 de março – e data de nascimento do artista Poty Lazzarotto –, o museu irá promover uma palestra com a professora Maria José Justino, curadora da mostra “Poty, entre dois mundos”. Em seguida, os participantes serão convidados para uma visita à exposição. O evento gratuito acontecerá às 17h, no miniauditório do museu. Para participar não é necessário inscrição prévia.

MON na Escola

O MON promove na quarta-feira (29), às 9h30 e às 14h, a primeira edição de 2023 do tradicional programa MON na Escola. Voltada para estudantes, professores do ensino público e privado e profissionais de mediação cultural, a ação é gratuita. A professora e pesquisadora Daniela Pedroso fará uma visita mediada na exposição “Poty, entre dois mundos”, em cartaz na Torre do Olho. Em seguida, ela promove uma atividade prática, no espaço de oficinas do Educativo, relacionada à exposição. Para inscrição é necessário o preenchimento do formulário.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA (MAC-PR)

Para ver ou rever

Após a alta procura do público, o MAC anuncia que a exposição “Os Significadores do Insignificante” ganha mais algumas semanas em cartaz. Até 23 de abril os visitantes terão uma oportunidade para ver ou rever obras de dois artistas gigantes das artes paranaenses: Efigênia Rolim e Hélio Leites. São 260 obras criadas a partir de matérias-primas comuns, o resíduo e a sucata – materiais transformados pelos dois artistas em arte e poesia.

MUSEU CASA ALFREDO ANDERSEN (MCAA)

Valorização da arte feminina

Em comemoração ao Mês da Mulher, no dia 24 de março, das 14h às 16h, o MCAA apresenta uma sequência de atividades que envolvem a valorização da arte feminina. A programação começa com uma visita guiada à exposição “Pintura + Docência”, com o curador Marcelo Conrado e a artista Juliane Fuganti.

Em seguida, a pesquisadora Graciele Dellalibera de Melo apresenta a palestra “A produção das mulheres nas escolas de arte da Capital (1886 – 1913)”. Finalizando o dia, a Roda de Leitura da Academia Alfredo Andersen, conduzida por Maria Ângela, aborda a entrevista da pintora e gravurista Djanira à escritora Clarice Lispector.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARANÁ (MIS-PR)

Mostra Warly Ribeiro

O MIS-PR homenageia o ator e produtor artístico Warly Martins Ribeiro com a mostra de filmes digitalizados do Acervo Warly Ribeiro, com a curadoria de Nena Inoue e Beto Bruel. No acervo, estão 29 anos de registros históricos com espetáculos de teatro e de dança que compõem uma jornada importante para o teatro de Curitiba.

A mostra integra “Interlocuções”, programação cultural paralela do Festival de Curitiba focada em debates, encontros, palestras, oficinas e lançamentos de livros. As sessões acontecem de 28 a 31 de março e de 04 a 06 de abril, das 16h às 18h, na sala de projeção do MIS-PR. Entrada conforme lotação da sala.

Quartas Musicais

Às quartas-feiras, sempre às 18h, o museu promove uma nova apresentação musical em seu espaço, trazendo diferentes ritmos e repertórios com o projeto Tons Vizinhos, em parceria com a Unespar. Confira mais detalhes sobre a apresentação da semana nas redes sociais do MIS-PR: @mis-pr no Instagram e @misparana no Facebook.

Tradições Africanas

Em cartaz até 14 de maio, a exposição “Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé” traz ao público objetos de culto e signos imateriais do Terreiro do Pai Maneco, Cabana Pai Tomé e Mãe Rosário e Terreiro Pai Ferro. A mostra também conta com contrapartida ecológica por meio da campanha Tech Trash, iniciativa dos coletivos Aoca Eco Arte e Paraná Lixo Zero, que conta com o MIS-PR como ponto de coleta de itens eletrônicos em desuso.

MUSEU PARANAENSE (MUPA)

Novas perspectivas para a arte contemporânea

Está em cartaz no Museu Paranaense a mostra “Método elementar”, de Castiel Vitorino Brasileiro, que consiste em vestígios da performance “Advento”, realizada no início deste mês no museu com a presença de 90 pessoas. Artista, escritora e psicóloga, Castiel estuda medicina(s) de matriz africana e constrói novos olhares que interseccionam cultura ancestral e arte em perspectiva decolonial.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Shen Yun Performing Arts – Espetáculo de dança e música com apresentações no dia 4 de março (sexta-feira), às 20h30, e 25 de março (sábado), às 15h e 20h — Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Classificação indicativa: 5 anos. Ingressos: Disk Ingresso.

Fringe – Mostras do Festival de Teatro de Curitiba Apresentações: de 27 de março a 09 de abril, no Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório), conforme programação.

Festival de Curitiba – Apresentações de 27 de março a 09 de abril, Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), no Salvador de Ferrante (Guairinha) e no Teatro José Maria Santos, conforme programação do festival.

CANAL DA MÚSICA

O auditório sedia entre os dias 29 de março e 03 de abril a “I Mostra Canal Identidades”, dentro do Festival de Curitiba. Seguindo a vertente da diversidade e inclusão que o festival propõe, ela reúne três coletivos artísticos em uma série de ações que refletem sobre a temática de gênero e os seus desdobramentos.

Espetáculos:

“O Coração da Boca é a Língua” – 29/03 e 03/04, às 20h

“lepAp” – 30/03, às 20h, e 02/04, às 19h

“O Arquipélago” – 31/03, às 20h, e 01/04, às 19h

Mesas de debate

“Corpo e Sociedade no Teatro Curitibano” – 01/04, às 15h

“Gênero e a construção de poder na sociedade pela arte” – 02/04, às 20h (atividade on-line. O link será divulgado no @canalidentidades)

Ingressos dos espetáculos: R$ 40 e R$ 20 (meia e parcerias)

FESTIVAL DE CURITIBA

A 31ª edição do Festival de Curitiba vai de 27 de março a 9 de abril. São mais de 350 atrações. Com nova curadoria, o FTC contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia.

ENDEREÇOS:

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Museu do Expedicionário

R. Comendador Macedo, 655 – Alto da XV

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba – PR

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba – PR

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba – PR

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba – PR

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR.