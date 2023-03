(Ricardo Marajó/SMCS)

De cinema a teatro, de xadrez a exposições, o fim de semana nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba será de grande variedade e diversão. O principal destaque da programação é o Auto da fundação de Curitiba, peça de teatro sobre a história da cidade, montada em homenagem aos 330 anos de Curitiba, que faz aniversário neste mês.

O Auto da fundação é encenado de sexta-feira a domingo (17 a 19/3), às 19h30, no Passeio Público, e aos domingos (19/3), às 12h, no Memorial de Curitiba.

Sexta-feira

Outra grande atração da sexta-feira (17/3) é a abertura da exposição Mundo Assombroso, na Gibiteca de Curitiba, às 19h. A abertura contará com um bate-papo com os autores da exposição, Márcia Széliga e Luiz Antonio Aguiar. Além disso, será acompanhada de uma mostra coletiva de artes de diversos autores, todas de publicações contempladas pelo edital do Fundo Municipal da Cultura.

Mais cedo neste mesmo dia, às 14h, as crianças poderão se divertir com música boa na Casa da Leitura Walmor Marcellino, no Sítio Cercado. A contação de histórias: Como nossos pais, vai introduzir a música de Elis Regina para bebês e crianças pequenas.

Sábado

No sábado (18/3), o destaque vai para o filme Os Desgraçados não Choram, na Cinemateca de Curitiba, às 16h, como parte da programação do Cineclube do Atalante. Estrelando a premiada atriz Joan Crawford, o filme conta a história de uma socialite de Nova Iorque que acaba se envolvendo com os gangsters da cidade.

No mesmo horário (16h), acontece o clube de leitura Curitiba Lê Junto, que se reunirá na Casa da Leitura Wilson Bueno, no Portão, para discutir o livro Parque das ruínas, de Marília Garcia.

Domingo

O cinema também será atração deste domingo (19/3), no Teatro da Vila, na CIC. O primeiro filme a ser exibido no dia será a animação nacional Perlimps, às 15h, que conta sobre a busca de dois agentes rivais por criaturas misteriosas chamadas perlimps, que podem trazer a paz entre seus dois reinos. Ela será seguida por M3GAN, às 17h30, terror sobre uma assustadora menina robótica.

Artes Visuais

Sábado (18/3) – das 15h às 16h

Visitas guiadas no Memorial Paranista

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis

Sábado (18/3) – 10h30 às 12h

Mulheres de Bronze: A representação dos corpos femininos no acervo do Memorial Paranista – Visita guiada temática

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: 16 anos

Grátis

Sexta, sábado e domingo (17 a 19) – 10h às 19h

Amazônia

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Avenida República Argentina, 3.034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Cinema

Sábado (18/3) – 16h

Os Desgraçados não choram – Cineclube do Atalante

(The Damned Don’t Cry, EUA, 1950, noir/drama, 103 min) Direção: Vincent Sherman.

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Grátis

Domingo (19/3) – 15h

Perlimps

(Brasil, 2022, animação, 80 min) Direção: Alê Abreu

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Grátis

Domingo (19/3) – 17h30

M3GAN

(EUA, 2022, terror, 102 min) Direção: Gerard Johnstone

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 14 anos

Grátis

Etnias

Domingo (19/3) – 10h às 11h30

A Lenda do Berimbau e Dança Cigana

Local: Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba (Rua Dr Claudino dos Santos, 79 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Ilustração e cultura geek

Sexta (17/3) – 19h

Abertura da exposição O Mundo Assombroso e da mostra coletiva de artes de publicações viabilizadas por edital da Gibiteca

Local: Gibiteca de Curitiba (Solar do Barão, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Teatro

Sextas-feira, sábado e domingo (17 a 19/3) – 19h30

Auto da Fundação de Curitiba

Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Domingos (19/3) – 12h

Auto da Fundação de Curitiba

Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Grátis, livre

Sexta-feira a domingo (17 a 19/3) – 20h

Morro Brasil

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Av República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: 16 anos

Grátis

Xadrez

Domingo (19/3) – Das 10h às 13h

O Jogo de Xadrez Intermediário – “Cálculo Intuitivo”

Local: Clube de Xadrez Erbo Stenzel – CXES Galeria Júlio Moreira s/nº TUC (atrás da Catedral de Curitiba)

Classificação: A partir de 6 anos

Grátis

Literatura

Sexta-feira (17/3) – 14h

Contação de Histórias – Como nossos pais: Elis para bebês

Local: Casa da Leitura Walmor Marcellino (Rua Lupionópolis s/nº – casa 12 – Vila Tecnológica – Bairro Novo B – Sítio Cercado)

Classificação: Livre

Grátis

Sábado (18/3) – 16h

Curitiba lê junto: Clube de Leitura – Livro do mês: Parque das ruínas, de Marília Garcia

Local: Casa da Leitura Wilson Bueno (Av. República Argentina, 3430 – Portão Cultural)

Classificação: 18 anos

Grátis

Domingo (19/3) – 10h até 14h

A Engenharia da Memória – Lançamento de livro do escritor Pedro Carrano

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, Rua Coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis