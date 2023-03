Willian Klimpel

Em qualquer lugar do Brasil, artistas independentes geralmente passam pelos mesmos percalços no início da carreira: custos altíssimos para produção de novos singles e a dificuldade em conseguir gerar bons conteúdos para as redes sociais, tendo em vista que os contratantes, sejam eles grandes festivais ou pequenos bares, estão demandando fotos, clipes e materiais cada vez mais elaborados para divulgação. Ciente dessas dificuldades, a Budweiser promove “O Mundo é Nosso Palco”, projeto que vai ajudar a acelerar a carreira de 36 artistas independentes em duas capitais da região sul, Porto Alegre e Curitiba.

Músicos e bandas de diversas vertentes como rap, trap, funk e rock, terão a oportunidade de entrar em estúdio para gravação, interagir e trocar experiências entre si e com produtores musicais, além de terem a chance de renovar seus catálogos de fotos e vídeos com qualidade profissional. O objetivo principal é ajudar a alavancar suas carreiras nas redes sociais e promover a agendas de shows.

Em Curitiba, participarão oito bandas convidadas pela Budweiser, entre elas Jaiussa, Luguiane, Siamese (foto) e Clementaum. Eles vão se juntar a outros 10 músicos inscritos, formando o “Curitiba é Nosso Palco!”. Cada banda ou artista solo terá acesso a duas horas do estúdio de gravação. O fotógrafo Vitor Augusto – que já clicou talentos como Marina Sena, Glória Groove, Karol Conká, Vitão e Tuyo – realizará os ensaios fotográficos.

Na capital gaúcha, oito talentos convidados pela Budweiser participam do “Porto Alegre é Nosso Palco!”, entre eles, destaques como Clara Soares (foto), Thane C, Pedro Fuxx e Emerssxn. Completam o grupo mais 10 músicos selecionados a partir de inscrições, cujo formulário está sendo divulgado também por influenciadores da cena musical da cidade. Os artistas selecionados serão clicados pelo fotógrafo gaúcho Daniel Andres, especialista em moda e lifestyle.

A iniciativa da Budweiser acontece entre os dias 27 e 31 de março, e as inscrições para a seleção dos artistas participantes estão abertas pelos links https://forms.gle/TYkJepABGVcjZG939 (para artistas de Curitiba) e https://forms.gle/nCNbrZmZfcmPyjqj9 (para músicos de Porto Alegre).