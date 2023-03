Arte: @karma.leao

O Brasis está de volta ao Paiol. O projeto de shows mensais que desde 2012 realiza apresentações com artistas de vários estados do Brasil chega a sua 11a temporada. Em 2023, 10 atrações vão ocupar um dos palcos mais queridos de Curitiba, o Teatro do Paiol, que há três anos não recebia o projeto. Durante este período, a pandemia e a grande reforma do espaço impossibilitaram a realização dos shows no local. Mas no dia 23 de março, o Brasis retorna ao seu endereço inicial, com apresentação de Alessandra Leão e Sapopemba.

Em 2023, as apresentações serão sempre às quintas-feiras, às 20h, com ingressos a R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada). Confira a agenda completa da temporada 2023 do Brasis no Paiol no BARULHO CURITIBA