Foto: Lucas Rachinski

Por meio de rodas de leitura e de contação de histórias, o Projeto Galho da Laranjeira – Histórias para Crianças Brasileiras levas às escolas públicas da Rede Municipal de Curitiba, desde o ano passado, obras de grande relevância e qualidade literária. Os encontros, realizados de forma gratuita pela Travessia – Arte e Educação e Passaredo – Educação e Arte, são voltados aos alunos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. A realização de 180 rodas de leitura e 180 sessões de contação de histórias deverá ser concluída até junho, atingindo ao todo cerca de 13 mil alunos.

Vinícius Mazzon e Michelle Peixoto, os idealizadores do projeto, há mais de dez anos se dedicam através da arte ao incentivo à leitura. O sonho deles é transformar o Brasil em um país leitor. Juntos já realizaram mais de 15 projetos como este.

Cada sessão tem duração de 45 minutos e são caracterizadas por poucos adereços e muita proximidade, a proposta é apresentar a literatura de forma divertida, sensível e acolhedora, apostando que esta experiência reforce neste público o gosto pela leitura, pela arte e pelo encontro. Por meio da leitura e da narração de contos tradicionais e contemporâneos, mesclados com canções, quadrinhas e adivinhas o objetivo do projeto também é valorizar a literatura oral e divulgar a produção literária infanto-juvenil.

As rodas de leitura são conduzidas por Michelle, formada em Pedagogia e atuante há 11 anos em programas de formação de leitores e mediadores de leitura. Idealizadora de projetos como: “Onde Canta o Sabiá – literatura no litoral do Paraná” e “Farol de Histórias – Contos para Acender a Cachola”, já realizou mais de mil rodas de leitura e colaborou na formação de centenas de professores e agentes de leitura.

“Queremos que eles experimentem o livro com esse ‘olhar de pássaro’ inaugural a que o poeta Manoel de Barros se refere. A ‘infância da língua’ é não ter preconceitos ou roteiros estabelecidos, a literatura pode ser vivida como um vôo que nos faz chegar a lugares que o cotidiano normalmente não permite. O livro que nos toca é aquele que alarga os horizontes da alma, que nos aproxima do outro sem medo, abrindo nossos olhos para a beleza. Só é preciso abrir olhos e ouvidos para que as estórias possam cantar como um sabiá, no galho da laranjeira, anunciando a primavera”, vislumbra Michelle.

As contações de histórias são realizadas por Vinícius, formado em artes cênicas, tem sido convidado para os maiores eventos da narração oral no país, como o “Boca do Céu – Encontro Internacional de Contadores de Histórias”, “Simpósio Nacional de Contadores de Histórias” (SESC/SP), “EMIL – Encontro Mundial da Invenção Literária” e “Baú de Histórias” (SESC/SC).

“Este projeto permite darmos continuidade à nossa atuação como mediadores de leitura nas escolas públicas de Curitiba, com especial enfoque naquelas situadas em áreas de risco social mais acentuado, onde o acesso a bens culturais é mais restrito e se faz fundamental aproximá-los da população, a fim de garantir o pleno exercício de seu direito à fruição artística e desenvolvimento social”, destaca Vinícius.

Visando a capacitação dos professores, No Galho da Laranjeira também irá oferecer, ainda no primeiro semestre, Oficina Literária para Mediadores de Leitura com o ator, escritor, mediador de leitura e produtor cultural, Lucas Buchile.

De acordo com Michelle a proposta do projeto é incentivar o gosto pelo livro através da afetividade e da ludicidade, linguagens típicas da infância. “Ler é abrir horizontes, é expandir a alma, é alimentar o espírito, a imaginação. A leitura é a arte de enriquecer nossa mente e iluminar nosso coração. O narrador é quem abre a porta e solta os contos que são pequenos pássaros inaugurando a língua da fantasia dentro de nós. A criança que aprende cedo o prazer da leitura compreenderá as bibliotecas não como gaiolas, mas como lugares onde sua alma poderá ganhar asas. O projeto se fundamenta na certeza de que a aquisição dessa habilidade os capacitará para uma vida adulta mais plena de significados e de possibilidades de exercer sua cidadania”, conclui.

Por eles mesmos:

Vinícius Mazzon – “Nasci em Campo Largo/PR, onde aprendi a montar em onça e tantas outras coisas sem serventia. Muitos anos mais tarde entendi que a vida não é útil, o que reforçou em mim a vontade de jogar conversa fora e observar os marimbondos. Me formei em artes cênicas e há mais de quinze anos me dedico a contar histórias para crianças. ”

Michelle Peixoto – “Eu nasci no Rio de Janeiro e cresci ouvindo histórias da minha mãe, isso despertou em mim o interesse desde cedo pela literatura. Depois de me formar em Pedagogia e de trabalhar alguns anos em livrarias com literatura infantil, juntei essas duas experiências e tornei-me mediadora de rodas de leitura para crianças, além de ministrar cursos para educadores e bibliotecários. Estou há 14 anos em Curitiba, onde atuei como professora de educação infantil, de ensino fundamental e como contadora de histórias. ”

Este projeto é uma realização da Passaredo – Educação e Arte em parceria com a Travessia – Arte e Educação e foi incentivado pela Aprende Brasil (empresa do Grupo Positivo), por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba.

Serviço – Galho da Laranjeira: Histórias para Crianças Brasileiras

ESCOLA MUNICIPAL ANA HELLA

Rua José Hella, 23 – Mercês

Telefone: (41) 99904 5690 (Sandra – diretora)

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dia 02 de maio (manhã e tarde – alunos do Pré e 1º ano)

RODAS DE LEITURA

Dias 05 e 12 de maio (manhã e tarde – alunos do 1º ao 5º ano)

ESCOLA MUNICIPAL NYMPHA PEPLOW

R. Batista Pessine, 1029 – Vista Alegre

Telefone: (41) 3240 1136

RODAS DE LEITURA

Dias 08 e 10 de maio (manhã e tarde – alunos do 3º, 4º e 5º ano)

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Dias 09 e 11 de maio (manhã e tarde – alunos do Pré, 1º e 2º ano)