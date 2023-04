Pessankas de Prudentopolis (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

A riqueza e a diversidade da cultura popular deram origem ao projeto Patrimônio Vivo, que tem sua fase final em abril, levando atividades em escolas e grandes exposições para três cidades paranaenses: Palmeira, Lapa e Prudentópolis. Em cada município, a exposição é composta por 32 painéis com fotos e textos. O conteúdo retrata temas como música, gastronomia, dança, artesanato, artes plásticas, prédios históricos, recantos naturais, lendas e personagens locais, entre muitos outros temas.

Em Palmeira, a mostra tem abertura no dia 6 de abril (quinta-feira), às 10h, no Museu Histórico. Fica em cartaz até 6 de outubro.

Na Lapa, a exposição abre no dia 13 de abril (quinta-feira), às 16h, no Museu Casa Lacerda. Permanece até 25 de agosto.

Em Prudentópolis, por sua vez, inaugura no dia 20 de abril (quinta-feira), às 10h, na Casa da Cultura. Vai até 20 de outubro.

Este projeto é realizado pela Olaria Cultural, com suporte do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná. Foi organizado pelas pesquisadoras Lia Marchi e Carol Mira.

Criação envolveu moradores das cidades

As exposições são fruto de um trabalho iniciado no ano passado. Numa primeira fase, entre outubro e novembro de 2022, a iniciativa percorreu aqueles municípios realizando oficinas, nas quais estimulou os participantes a retratar a cultura de sua região. “Agora chegou a hora de apresentar a todo o público o resultado dessa pesquisa, com três exposições diferentes que ficarão em cartaz em cada uma das cidades”, conta Lia Marchi. “A intenção é colocar os alunos no lugar de protagonistas no registro, divulgação e preservação dessas referências de suas cidades natais. A ideia é conhecer para preservar”.

O conteúdo das exposições foi criado coletivamente pelos alunos da oficina: aproximadamente 20 pessoas em cada cidade, num público bem diverso, formado por estudantes, professores e interessados por arte e cultura em geral.

As mostras iniciam primeiramente com visitas guiadas para estudantes da rede pública de ensino, abrindo em seguida para o público em geral. Nos dias que antecedem a abertura, a equipe levará a exposição para duas escolas em cada cidade, realizando visitas guiadas.

Referências culturais de cada região

Cada exposição é diferente, pois retrata a própria cidade pelos olhares de seus jovens moradores, com destaque às tradições de suas regiões. “Quando se pensa em patrimônio, muitas vezes pensa-se nas referências materiais, esquecendo-se daquilo que mantém um senso de identidade e permanência: o patrimônio imaterial”, conta Carol Mira. “Importante ressaltar que as exposições serão doadas aos municípios, prolongando seu impacto”.

Em Palmeira, alguns dos temas abordados são: cultivo de sementes em palha, elaboração do queijo Purungo, o sabor da gengibirra, visagens e lendas da região, vinho de laranja, cuque feito com ruibarbo, pão no bafo e a tradição de comer sementes de girassol.

Na Lapa, a exposição retrata: coxinha de farofa da Lapa, a magia das mandalas, as belezas do Parque do Monge, o uso do pilão tradicional, o Theatro São João e seus 140 anos de história, o lenhador tradicional da cidade, artesanato com palha, a tradicional Congada Ferreira e os lírios de Santo Antônio.

Em Prudentópolis, são abordados temas como o trabalho das benzedeiras, a literatura oral e muitos aspectos da imigração ucraniana, como as pêssankas (ovos decorados), a petrykivka (pintura ucraniana), as bonecas Berehênha e a música das banduras.

Projeto Patrimônio Vivo: referências que conectam gerações e regiões.

Palmeira

Quando: abertura no dia 6 de abril (quinta-feira), às 10h. Em cartaz até 6 de outubro.

Local: Museu Histórico – Rua Santos Dumont, 55 – Palmeira, PR

Lapa

Quando: abertura no dia 13 de abril (quinta-feira), às 16h. Permanece até 25 de agosto.

Local: Museu Casa Lacerda – Rua XV de Novembro, 67 – Lapa, PR

Prudentópolis

Quando: abertura no dia 20 de abril (quinta-feira), às 10h. Vai até 20 de outubro.

Casa da Cultura – Rua Doze de Agosto, 1291 – Prudentópolis, PR