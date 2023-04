Ricardo Marajó/SMCS

O projeto que está reunindo e classificando todo o acervo de livros, manuscritos e poesias inéditas deixados pela poeta paranaense Helena Kolody foi apresentado, nesta quarta-feira (19/4), ao prefeito Rafael Greca. Quem está à frente da iniciativa é o sobrinho-neto da autora, o historiador Eduardo Kolody Bay, que esteve com Greca no Palácio Solar 29 de Março, no Centro Cívico.

“Apoiamos com muito entusiasmo esse importante trabalho, que também se refere à Curitiba para onde Helena se mudou, viveu e desenvolveu sua obra maravilhosa”, disse o Prefeito, que foi amigo pessoal da autora. A iniciativa é apoiada pela Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba.

A poeta

Filha de imigrantes ucranianos, Helena Kolody nasceu em Cruz Machado, no Sul do Paraná, em 1912, e morreu em Curitiba, aos 91 anos, em 2004. Na capital paranaense ela também atuou como professora. Foram 23 anos lecionando no Instituto de Educação do Paraná.

Ela publicou seu primeiro poema (A Lágrima) aos 16 anos e o primeiro livro (Paisagem Interior), em 1949. Cidadã Honorária de Curitiba e Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Paraná, Helena também foi membro da Academia Paranaense de Letras. Em Curitiba, dá nome a uma escola da rede municipal de ensino.

Acervo

Segundo Eduardo, são cerca de 5 mil itens que estão em fase de higienização e digitalização. “Ainda temos muito trabalho pela frente e muitas possibilidades de que destino dar a todo esse material, que inclui caixas de manuscritos. A criação de um museu virtual é uma possibilidade”, disse.

Participaram do encontro de apresentação do projeto a Presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina de Castro, e o diretor de Patrimônio Cultural do órgão, Gabriel Serratto Paris; e a assessora de Comunicação do projeto, Renata Peterlini.