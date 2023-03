Foto: Zeca Milleo

Lembrar para não se repetir. O mantra que percorre várias páginas infelizes da história mundial, no Brasil, ganhou papel ainda mais valioso a partir dos recentes e fortes ataques ao sistema democrático. Novamente, o medo de uma ditadura, como a que surgiu do golpe de 1964, fez as instituições reagirem.

Porém, mesmo que existam milhares de estudos e registros sobre o período repressivo brasileiro, não são tantos os que fogem do eixo Rio-São Paulo. E é esse trabalho de memória da ditadura e seus espaços de repressão em Curitiba que passa por duas pesquisadoras da cidade.

Na discussão “Ditadura em Curitiba: memórias de um período silenciado”, elas pretendem mostrar alguns desses resultados, como uma contribuição para que a cidade não se esqueça que períodos como estes não devem se repetir em qualquer um dos cantos do país.

O encontro será no próximo Sessões no Jardim, evento multicultural que acontece gratuitamente neste sábado (18), a partir das 4 da tarde, na Petrisserie – Cultura e Gastronomia. A música fica por conta do cantautor curitibano Pietro Dominicano. O apoio é da Maniacs Brewing Co.

Na mesa de debates, a historiadora Stella Castanharo, doutoranda pela UFPR. Especialista em gestão cultural e mestre em Patrimônio Cultural e museologia, ela estuda os lugares de memória da ditadura militar em Curitiba e as relações dos militantes políticos com a cidade. Ela articula conceitos de memória, esquecimento, sentimentos e sensibilidades dentro da História no período da ditadura, na tentativa de pensar políticas de memórias.

Já Aerin Maguian é arquiteta, artista e design. Como pesquisadora, ela desenvolveu o projeto Museu da Memória e dos Direitos Humanos, em que faz análises e reflexões sobre o contexto histórico e dos espaços de violação cometidos pela ditadura militar em Curitiba.

“É bom saber que podemos discutir esse tema 59 anos depois do golpe. É uma forma de lembrar que todos somos agentes históricos, responsáveis pela construção da memória, de suas ressignificações, de como damos continuidade a estas lembranças. É por falta desta construção que esquecemos que a ditadura ocorreu no país inteiro e de diferentes maneiras”, resume.

O amor como ato político

Como ocorre tradicionalmente no Sessões no Jardim, a música dará continuidade ao evento. Desta vez, com o cantautor curitibano Pietro. Ele apresenta um show crítico, em formato voz e violão, com músicas inspiradas na época da ditadura. Em destaque, o seu segundo disco, o “A de amor” (2019), produzido por Rodrigo Lemos (Lemoskine). Com uma estética cancioneira, as letras são o fio condutor do trabalho e frases como “Uma mentira acima de tudo é uma mentira…”, não deixam dúvidas em qual caminho o disco percorre.

Relembre

O Sessões no Jardim é um projeto de autoria de Felipe Petri, chef e proprietário do Petrisserie, e de Cristiano Castilho, jornalista responsável pela curadoria e pela mediação dos encontros. Na primeira sessão, em maio de 2022, os convidados foram a cantora e compositora Aelle, o físico quântico Gabriel Guerrer e a cantora e compositora Janaina Fellini. No segundo episódio, em junho, participaram a Trupe Periferia, coletivo de teatro marginal formado por jovens poetas e músicos da periferia de Curitiba. E Marlos Soares, músico e compositor curitibano. Em julho, os convidados foram Dalmo Borba, especialista em contação de histórias; Iaskara S. Florenzano, arquiteta e urbanista autora do livro “Um Olhar Sobre o Patrimônio Industrial do Rebouças; e João Triska, músico e compositor que se inspira nas coisas do Paraná para criar seu folk rock universal. Em agosto, o papo foi sobre comida e imigração, com a cientista social Luciana de Morais e o empresário Beto Madalosso, com show de Rubia Divino. Em setembro, o ativismo e a militância na periferia estiveram em pauta. A apresentação musical ficou por conta do coletivo Imperador Sem Teto. Em outubro, discutiu-se “o fracasso da guerra às drogas”, e o show foi com a banda Vulcaniótica. Em novembro de 2022, o painel foi sobre a crise da masculinidade, com participação do crítico de cinema Paulo Camargo e de Fábio Augusto, especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero. O show ficou por conta da cantora e pianista trans não-binária Klüber. Já em 2023, o primeiro tema foi a crise climática, com Taciana Stec, da Talanoa Políticas Climáticas, e Goura, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Paraná e som da banda curitibana Lenhadores da Antártida. Em fevereiro, a discussão tratou de poliamor, com as pesquisadoras e viventes do tema, Maria Rita César e Francielle Lima, e mediação da jornalista Monique Portela, com show da banda Pão de Hamburguer.

SERVIÇO

Sessões no Jardim – Stella Castanharo e Aerin Maguian

Show com Pietro.

Dia 18 de março, sábado, a partir das 16h

Petrisserie – Cultura e Gastronomia

Rua Tenente João Gomes da Silva, 405, Mercês

Gratuito

Apoio: Maniacs Brewing Co.