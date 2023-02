PVAG agencia

O projeto Windy City Classics retorna para comandar a noite na RW Club neste sábado (25/2), após uma estreia mais que animada em outubro do ano passado. O coletivo formado por três DJs de destaque na cena paulistana acumula uma longa quilometragem em palcos badalados, como os festivais Rock in Rio e Lollapalooza, além de clubs badalados desde Jurerê Internacional (SC) até Trancoso (BA). A noite terá ainda aquecimento com o DJ Guzz.

Na estrada há quatro anos, o Windy City Classics reúne três nomes de destaque da cena paulistana: Lucio Morais (do projeto Database), Fatu (do F82) e Thiago Gusman. No início, enquanto Lucio e Fatu já tinham passado pelos maiores festivais do Brasil e do mundo, Gusman era então apontado como novo garoto prodígio das pistas. Se juntaram inicialmente para curtir clássicos da house music, trocar informações e produzir mixtapes.

A brincadeira foi ficando séria e, em 2018, começaram a tocar juntos. A ideia do trio é homenagear a cultura house trazendo clássicos da época com uma roupagem totalmente autoral e característica – mixagens rápidas, acapellas e mashups – contextualizado para a nova geração. A mistura fez sucesso e eles tocaram por grandes festivais e clubs, além de festas como Grand Slam, Festa Oscar, Meca e Corona Sunsets.

Também são produtores com grande repercussão nas plataformas digitais e pistas, assinando remixes de nomes como Caetano Veloso , Ed Motta, Marisa Monte e Rita Lee, além de criações próprias.

RW Club

Atrações: Windy City Classics e Guzz

Quando: Sábado, 25/2/2023

Hora: a partir das 22h

Ingressos (primeiro lote): a R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino).

Vendas: www.sympla.com.br/evento/summer-rw-windy-city-classics-rw-club/1879050

Endereço: Grand Mercure Curitiba Rayon (Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro, Curitiba – PR)

Informações e reservas de camarotes: (41) 9 9912-3223