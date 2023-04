Lia Marchi. (Foto: Cauby Ross)

Idealizado para valorizar a cultura popular do Paraná, o projeto Patrimônio Vivo encerra em Prudentópolis, nesta quinta-feira (20), uma série de exposições que também passou por Palmeira e Lapa. A abertura será às 10h, na Casa da Cultura. A mostra permanece em cartaz até 20 de outubro.

Este projeto é realizado pela Olaria Cultural, com apoio da Copel e suporte do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná. Teve apoio ainda da prefeitura de Prudentópolis e foi organizado pelas pesquisadoras Lia Marchi e Carol Mira.

Criação envolveu moradores das cidades

As exposições são fruto de um trabalho iniciado no ano passado. Numa primeira fase, entre outubro e novembro de 2022, a iniciativa percorreu aqueles municípios realizando oficinas, nas quais estimulou os participantes a retratar a cultura de sua região. “Agora chegou a hora de apresentar a todo o público o resultado dessa pesquisa, com três exposições diferentes que ficarão em cartaz em cada uma das cidades”, conta Lia Marchi.

O conteúdo das exposições foi criado coletivamente pelos alunos da oficina: aproximadamente 20 pessoas em cada cidade, num público bem diverso, formado por estudantes, professores e interessados por arte e cultura em geral.

Referências culturais de cada região

Cada exposição é diferente, pois retrata a própria cidade pelos olhares de seus jovens moradores, com destaque às tradições de suas regiões. “Quando se pensa em patrimônio, muitas vezes pensa-se nas referências materiais, esquecendo-se daquilo que mantém um senso de identidade e permanência: o patrimônio imaterial”, conta Carol Mira. “Importante ressaltar que as exposições serão doadas aos municípios, prolongando seu impacto”.

Em Prudentópolis, são abordados temas como o trabalho das benzedeiras, a literatura oral e muitos aspectos da imigração ucraniana, como as pêssankas (ovos decorados), a petrykivka (pintura ucraniana), as bonecas Berehênha e a música das banduras.

Serviço – Projeto Patrimônio Vivo: referências que conectam gerações e regiões

Data de inauguração: 20 de abril (quinta-feira)

Horário: às 10h

Local: Casa da Cultura (R. Doze de Agosto, 1291)

A exposição vai até 20 de outubro.