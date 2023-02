Banda 13 Bats Foto: Pri Oliveira

Cinco dias para celebrar a música, a amizade e a diversão após dois anos de cancelamentos por causa das restrições da fase mais pesada da pandemia. Esse é o objetivo da 22ª edição do tradicional festival curitibano Psycho Carnival, que será realizado de 16 (quinta-feira) a 20 de fevereiro (segunda-feira) no Jokers Pub, em Curitiba.

O lineup do evento conta com 39 atrações de seis países diferentes (Brasil, Países Baixos, Espanha, Colômbia, Chile e Alemanha:. Entre os destaques nacionais, estão o tradicional Punk Rock da banda gaúcha Os Replicantes e dos curitibanos do No Milk Today, além do grupo paulista Kães Vadius (um dos precursores do Psychobilly brasileiro).

