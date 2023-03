A banda Coldplay está passagem pelo Brasil com a turnê Music of the Spheres, com shows marcados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná. A capital paulista é a primeira parada e recebe seis apresentações no Estádio do Morumbi, local que está sendo alvo de críticas do público.

Metade da agenda em São Paulo já foi cumprida e, em todos os dias, a chuva esteve presente. Nas redes sociais, o público compartilhou imagens da porta do estádio inundada, arquibancadas escorregadias e com poças d’água.

A estudante Beatriz Oliveira assistiu ao show de sábado, 11, e relata que mesmo após a chuva cessar, o chão da arquibancada seguiu empoçado. “Tinha muita água. Não dava pra pular sem molhar todo o tênis, até as meias. Até se alguém do lado pulasse, a água subia em nossos pés”, conta.

A jornalista Aline Fay reclama da mesma situação, no show de segunda. “Quando cheguei no meu setor, arquibancada, estava bem nojento! Tudo estava molhando e muitas coisas jogadas no chão”, pontua.

Ela ainda critica a segurança do local. “Os degraus das escadas para as arquibancadas são muito altos, e também achei o corrimão muito ruim. Além disso, era escuro, não dava pra ver muito bem. Era fácil para cair e escorregar”, descreve.

Ambas as entrevistadas destacam problemas na organização do evento, alegando não ter espaço para todos na arquibancada. Por isso, muitas pessoas assistiram aos shows nas escadas, atrapalhando a circulação dos demais.

Vídeos postados nas redes mostram detalhes dos problemas decorrentes das chuvas no local. Contudo, o público esclarece que nenhuma das críticas cabem ao Coldplay, visto que a banda entregou o prometido e fez apresentações emocionantes.

O Estadão entrou em contato com a administração do Estádio do Morumbi, que alegou que o local é alugado e, por isso, qualquer assunto relacionado aos shows deve ser tratado com a organização do evento. No entanto, a Live Nation não se pronunciará: “Nós não vamos comentar sobre”, declarou a assessoria da empresa.