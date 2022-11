Roberto Dziura/AEN

Na próxima terça-feira, 22, dia do aniversário de 20 anos do Museu Oscar Niemeyer (MON), o visitante terá entrada gratuita. O horário de funcionamento será normal, das 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30.

“Esse é um dia muito simbólico para a cultura paranaense. Um museu também se constrói com o seu público. Então, abrir as portas de forma gratuita é um presente do MON para a comunidade que tanto nos prestigia e faz parte desses 20 anos”, afirma a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

“O maior presente que o Museu pode receber neste dia é um grande número de visitantes”, comenta a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika.

O MON é o maior museu de arte da América Latina, com 35 mil metros quadrados, dos quais 17 mil são dedicados a áreas expositivas. O Museu recebe aproximadamente 380 mil visitantes anuais.

Para comemorar o aniversário de 20 anos, várias atrações foram programadas. Entre elas estão a exposição “Poty, Entre Dois Mundos”; “Afinidades II – Elas!”; Instalação da obra “Terzo-Paradiso”, um coletivo de artistas locais, na área externa; a exposição “Invisível e Indizível”, do escultor espanhol Jaume Plensa; o projeto “Museu Fora das Paredes”, no parque do MON; o lançamento de 3 novos catálogos de exposições recentes do MON: “Ascânio MMM”, “Orlando Azevedo” e “Rodrigo Andrade”; e o lançamento do catálogo do acervo do MON.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana.

No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Além das atrações de aniversário já citadas, estão em cartaz as exposições “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses (Colonialismo)”; “Sou Patrono”; “Fora das Sombras: Novas Gerações do Feminino na Arte Contemporânea”; “Recortes de um Lugar”; “Luz e Espaço”; “Grid”; “Bancos Indígenas do Brasil”; “África, Expressões Artísticas de um Continente” e “O Mundo Mágico dos Ningyos”, além do “Espaço Niemeyer”, “Pátio das Esculturas” e “Cones”.