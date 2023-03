Foto: Divulgação

Um dos maiores festivais de metal do mundo, o Summer Breeze estreia no Brasil no final de abri, com dois dias de muita música e cabeças balançando no Memorial da América Latina. Mas para os curitibanos que não terão a oportunidade de viajar até São Paulo para curtir o festival, a boa notícia é algumas das principais atraçções do Summer Breeze vão esticar suas estadias para Curitiba. São elas: Accep, Grave Digger, Skid Row e The Winnery Dogs.

As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de abril, no Tornk’n’Roll. Na primeira data se apresentam Accept e Grave Digger e, no dia seguinte, Skid Row e The Winnery Dogs. Os ingressos estão à venda no site Show Pass, custando a partir de R$ 150 no primeiro dia (mais taxa) e a partir de R$ 250 no segundo dia de espetáculos.

Os alemães do Accept divulgarão na capital paranaense o disco “Too Mean to Die”, lançado em janeiro de 2021. O álbum, 16º trabalho de estúdio do grupo, marcou as estreias do baixista Martin Motnik e do guitarrista Philip Shouse, dando início à primeira formação em sexteto da história da banda.

O Grave Digger, por sua vez, está promovendo “Symbol of Eternity”, trabalho lançado em agosto de 2022. Trata-se do vigésimo primeiro álbum de inéditas do grupo, que voltou a abordar como tema da obra a Ordem dos Templários, o que já havia acontecido em “Knights of the Cross”, de 1998.

Já o Skid Row promove o álbum “The Gang’s All Here”, lançado em outubro último e o primeiro disco da banda com material inédito em oito anos; enquanto The Winnery Dogs promove o álbum III, lançado em 3 de fevereiro deste ano.