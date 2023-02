Kraw Penas/SECC

Quatro grandes e importantes obras do acervo do Museu Oscar Niemeyer, expostas no Pátio das Esculturas, estão passando por um processo de restauro para garantir sua conservação. São elas: “Mulher Reclinada”, de Erbo Stenzel; “Magrinhas”, de Francisco Stockinger; “Flor Mineral”, de Kranz Weissmann; e “Forma no Espaço V”, de Oscar Niemeyer.

Maior museu de arte da América Latina, com 35 mil metros quadrados de área construída, dos quais 17 mil são salas expositivas, o MON conta com aproximadamente 14 mil peças em sua coleção permanente.

“O acervo é o coração de um museu, sua parte mais importante e vital, daí a imensa importância do trabalho de conservação”, comenta a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika. “Os cuidados com as obras são um trabalho contínuo e de grande responsabilidade que, embora não seja visto pelo público, é fundamental para a garantia de manutenção e longevidade da coleção”.

A escultura “Mulher Reclinada”, em bronze policromado, está no MON desde 2003. “Magrinhas”, obra em bronze com pátina esverdeada, pertence ao acervo do Museu desde 2006. “Flor Mineral” integra a coleção permanente do MON desde 2010 e “Forma no Espaço V” está no espaço desde 2007. Essas duas últimas são esculturas de aço esmaltado e com grandes dimensões, com mais de dois metros de altura cada uma.

O artista e restaurador Elvo Benito Damo é o responsável pelo trabalho, que inclui limpeza, reconstituição de metal perdido, tratamento antiferrugem, aplicação de fundo protetor e repintura. “O Pátio das Esculturas é um espaço muito interessante do MON e esse cuidado com a conservação das obras é importante para a preservação do patrimônio cultural do Estado”, afirma a secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

MANUTENÇÃO CONTÍNUA – Com a finalidade de salvaguardar as obras, além de trabalhos pontuais de restauração, há uma ação contínua de manutenção, com rondas semanais. Uma análise minuciosa do estado físico das peças faz parte do monitoramento, que também confere itens diversos como temperatura, umidade e iluminação, entre outros. É realizada a higienização frequente das obras, de seus suportes e cúpulas.

A checagem do funcionamento do ar-condicionado, que permanece ativo ininterruptamente, acontece diversas vezes ao dia pelas equipes de segurança do Museu, que informam ao setor responsável por Acervo e Conservação caso constatem qualquer alteração. O setor realiza também atividades de catalogação, o que inclui acrescentar biografias, histórico e descritivo das obras do acervo.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina