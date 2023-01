Café fica no vigésimo andar do Edifício Tijucas, no centro: mais de 60 metros de altura e vista até do MON (Valquir Aureliano)

Tomar um café especial em Curitiba virou uma experiência corriqueira para muitos. Com o número de cafeterias se multiplicando pela cidade e opções para todos os gostos e bolsos, fica cada vez mais difícil oferecer uma experiência única, diferente. Mas no coração da capital paranaense, no alto de um dos prédios mais marcantes e mais queridos da cidade, há um lugar que consegue se destacar. É o Café 217, localizado no Edifício Tijucas, no Centro.

