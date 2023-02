Para celebrar o Mês da História Negra (nos Estados Unidos, Canadá e outros país), nesta quarta-feira, 8, o Google estampa no Doodle a modelo haitiana-americana Mama Cax, que também era uma ativista pela inclusão e pelos direitos das pessoas com deficiência. A homenagem acontece no dia em que completa-se quatro anos de sua estreia nas passarelas durante a Semana de Moda de Nova York.

A modelo nasceu nos Estados Unidos e cresceu no Haiti. Aos 14 anos, foi diagnosticada com câncer ósseo e pulmonar. Por conta do câncer, Mama Cax precisou ser submetida a uma cirurgia de substituição de quadril, que resultou na amputação de sua perna direita. Apesar do choque inicial, ela passou a se aceitar melhor depois de um tempo, começando a usar sua prótese como mais uma forma de se afirmar socialmente.

A ativista começou a usar capas protéticas estilosas, “incorporando como parte de seu estilo pessoal”, diz o Google em uma publicação sobre o Doodle. “Ela também começou a expressar seu amor pela moda e estilo com roupas coloridas, tinturas de cabelo e maquiagem ousada”, continua.

Cax também se dedicou ao atletismo, aprendeu a andar de bicicleta e chegou a correr a Maratona de Nova York.

Diante das possibilidades que o seu ativismo lhe dava, Mama Cax começou a usar as redes sociais para divulgar suas ideias e ajudar a melhorar a autoestima de mulheres negras e pessoas com deficiência, publicando regularmente e defendendo a inclusão no mundo da moda.

Em 2017, fez sua primeira incursão na indústria da moda em uma campanha publicitária. No ano seguinte, posou para a capa da Teen Vogue e em 2019 desfilou nas semanas de moda de Nova York em fevereiro e outubro.

Ainda em 2019, faleceu por conta de complicações causadas pelo câncer.