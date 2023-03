A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann foi anunciada como participante da nova edição da Dança dos Famosos. Luciano Huck anunciou a chegada da apresentadora ao quadro.

Por meio do Instagram, o apresentador fez o anúncio. “Agora é oficial! A Rafa Kalimann é uma das participantes da Dança dos Famosos 2023. Gostaram da novidade?”, perguntou Huck. Ela, por sua vez, também comentou a publicação. “Veio aí…meu Jesus! Bora se divertir porque dançar ainda tenho que aprender”, brincou.

A nova edição do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, terá os próximos nomes divulgados no domingo, 12. O retorno marca uma dinâmica inédita no reality.

Até o momento, além da influenciadora, os nomes de Heloísa Périssé e Guito foram anunciados no programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga.

Nessa nova edição, os participantes começam a competição dançando juntos, com coreografias em grupo. Antes, as apresentações eram realizadas apenas pela celebridade, acompanhada do seu bailarino. O trio de jurados técnicos será composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A cada semana, o programa trará um convidado para compor o júri artístico.

Dança dos Famosos tem direção de Henrique Matias. Domingão com Huck vai ao ar depois de The Masked Singer Brasil.