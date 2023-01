Cido Marques



As conexões entre os diferentes ritmos e estilos da música popular brasileira se fazem presentes na 40ª Oficina de Música de Curitiba. Nesta sexta-feira (27/1), o rap se une ao samba e à bossa nova no show BNegão canta Dorival Caymmi com a Orquestra À Base de Sopro, uma das principais atrações reservadas para o palco do grande auditório do Teatro Guaíra.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO da 40ª Oficina de Música no Guia Curitiba.

Neste encontro, o rapper BNegão interpreta as Canções Praieiras, de Dorival Caymmi (1914-2008), com arranjos baseados no icônico disco do compositor, de 1954. As canções “O Mar” e “É Doce Morrer no Mar”, entre outros clássicos eternizados na voz e no violão do músico baiano, estão no repertório do show, que conta também com a participação especial de Danilo Caymmi, filho do compositor. A direção artística do espetáculo é de Sérgio Albach.

Com uma história ligada ao hip hop, rap, funk e rock, o cantor carioca BNegão é um dos principais nomes da música alternativa. Sua carreira está ligada à banda Planet Hemp, com quem faz shows por todo o Brasil. O músico tomou o repertório sensível e intimista de Dorival Caymmi como um desafio, e transformou-o num projeto musical desenvolvido desde 2018 com o violonista Bernardo Bosísio, também um dos convidados do show.

Capela da Glória no circuito

Nesta sexta-feira (27) começa a série de recitais na Capela Nossa Senhora da Glória. O primeiro, às 12h30, é o Recital de Alaúde – Bach e Weiss, com o norte-americano William Carter, professor de alaúde na Oficina. Carter é uma referência mundial neste instrumento e no cenário da música antiga. Realizou inúmeras turnês pela Europa, Ásia e Américas como solista e com o seu grupo The Palladian Ensemble. Tem uma extensa discografia e atualmente é professor de alaúde barroco na Guildhall School of Music and Drama, em Londres.

Também nesta sexta-feira acontece o recital do renomado pianista polonês Raphael Luszczewski, às 19h, na Capela Santa Maria. O músico, premiado nos mais importantes concursos de piano, já se apresentou em todos os continentes. No programa da noite, ele executará um repertório variado, com obras dos clássicos Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms e Frédéric Chopin.

No Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista), mais MPB. O violonista João Camarero faz o recital de lançamento do seu álbum solo Gentil Assombro. Aos 32 anos, Camarero participa de inúmeras gravações como músico, arranjador e diretor musical, colaborando com grandes nomes como Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Mônica Salmaso, entre outros. Atualmente integra também o conjunto Época de Ouro. Na 40ª Oficina, ele é professor do curso O Violão Solo na Música Brasileira.

40ª Oficina de Música de Curitiba – Programação de sexta-feira (27/1)

12h30 – Capela da Glória – Recital de Alaúde com William Carter. Grátis

19h – Capela Santa Maria – Recital de Piano com Raphael Luszczewski. Ingressos a R$ 35 e R$ 17,50 (à venda no site minhaentrada.com.br.

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Recital de violão solo com João Camarero. Grátis

20h – Teatro Guaíra – BNegão, Danilo Caymmi e Orquestra À Base de Sopro. Ingressos a R$ 50 e R$ 25 ( à venda no site ticketfacil.com)