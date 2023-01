(Cido Marques/SMCS)

Ainda há tempo para se inscrever nos cursos com processo seletivo da 40ª Oficina de Música de Curitiba. São mais de 200 vagas remanescentes para os cursos mais cobiçados desta edição, entre aulas de cordas, sopro, teclado e canto com professores internacionais de alto nível. As inscrições ficam abertas até o dia 9 de janeiro, pelo site oficinademusica.org.br

Nesta edição, a Oficina de Música acontecerá de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, de forma 100% presencial. Para os cursos que não necessitam de seleção prévia, o prazo para inscrição fica aberto até 20 de janeiro.

Divididos entre as categorias Antiga, Erudita, Música Popular Brasileira e Música e Tecnologia, são ofertados 110 cursos ao todo, entre eles, 55 tiveram processo seletivo como requisito para matrícula.

Cursos com seleção prévia

Cursos com temáticas singulares se destacam, como o de Criação e Organização do Discurso Sonoro em Filmes Mudos com Guilherme Almeida, o de Musicoteca, Desvendando a Música dos Bastidores, com Milly Pasqualini e o de Ensino Coletivo de Cordas no Brasil com Renata Jaffé.

Artistas renomados também engrandecem as aulas de instrumentos, como os professores de canto Robin Blaze e Raquel Andueza; a violista russa Anna Serova e os violinistas Andrey Baranov, Betina Stegmann, Cármelo de los Santos e Gabriela Queiroz.

Na MPB se destacam os professores de piano Débora Gurgel e Hércules Gomes, Henrique Cazes (cavaquinho), Carlos Malta de (saxofone/flauta) e o Nailor Proveta (arranjo como identidade brasileira).

Além de professores com experiência nacional e internacional, as aulas são acompanhadas de tradutores especializados em música.

A inscrição para as aulas práticas e de orquestras ainda não estão abertas, devem ser preenchidas pelos inscritos nas aulas de instrumento, após a listagem dos participantes ouvintes e ativos.

Saiba como se inscrever

A inscrição acontece pela intranet do site da Oficina. É necessário se cadastrar e depois escolher os cursos que deseja se inscrever. Existem aulas no período matutino e vespertino.

Os alunos que já realizaram o cadastro nos anos anteriores devem acessar sua conta no site da Oficina digitando seu login e senha (canto superior direito da página da Oficina), clicar em dados cadastrais e anexar o endereço do canal do vídeo na área indicada no item anterior.

Os interessados devem enviar à organização da Oficina de Música um vídeo que demonstre o nível de conhecimento vocal ou instrumental, também é importante atualizar o currículo no portal do aluno, na intranet do site da Oficina de Música. O resultado da seleção será divulgado em 12 de janeiro.

O professor irá selecionar os alunos entre os participantes ativos e ouvintes. Ambos terão a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos com instrutores consagrados mundialmente.

Para garantir a matrícula, o pagamento do curso deverá ser efetuado até o dia 18 de janeiro, exclusivamente pelo Pag Seguro.

Realização e apoios

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal – Pátria Amada Brasil, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Camões – Centro Cultural Português, Embaixada de Portugal no Brasil, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

40ª Oficina de Música de Curitiba

de 25 de janeiro a 5 de fevereiro

Inscrições para cursos com seleção prévia abertas até 9 de janeiro

Inscrições para os demais cursos até dia 20 de janeiro

oficinademusica.org.br