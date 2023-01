Lei foi lançada para apoiar o setor cultural no período duro da pandemia (Jonathan Campos / AEN)

Os resultados da Munic 2021, pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 42,6% dos municípios do Paraná realizaram a distribuição de recursos da Lei Aldir Blanc. Além disso, dados da Estadic 2021 (divulgada em conjunto com a Munic pelo IBGE) mostram que o Paraná foi uma das três unidades da federação (ao lado de Paraíba e Santa Catarina) que menos distribuíram recursos da lei, utilizando menos de 50% do total.



“A análise da aplicação da Lei Aldir Blanc é um dos destaques desta edição da Munic e Estadic, pois foi uma forma emergencial de lidar com os desafios de subsistência econômica da área cultural durante a pandemia. A lei foi promulgada em junho de 2020 com três tipos de repasse de recursos da União: a renda emergencial mensal para o trabalhador da área da cultura, a cargo das Unidades da Federação; os subsídios para manter espaços culturais, como teatros, museus e cinemas, a cargo dos municípios e DF; e a realização de editais, chamadas públicas e prêmios, a cargo dos estados, Distrito Federal e municípios”, explica Caroline Santos, analista do IBGE.



Conforme o levantamento, as cidades do Paraná distribuíram o auxílio, principalmente, através de editais, prêmios e subsídios mensais para manutenção de espaços artísticos e culturais. Já as atividades ou grupos que mais receberam recursos foram atividades musicais, artesanato, dança, manifestação tradicional popular, banda e artes visuais.



“Nos municípios de menor porte predomina o apoio a grupos voltados à disseminação da cultura popular local. Já os de maior porte apresentam uma maior diversidade de grupos para os quais conseguiram distribuir recursos, pois são dotados de maior capacidade estrutural e organizacional para geri-los”, analisou Caroline.



Por outro lado, 283 municípios relataram não ter conseguido distribuir recursos ou ter tido dificuldades para implementar a Lei Aldir Blanc, o que pode explicar a grande proporção de municípios que não conseguiram repassar os recursos disponibilizados para movimentar a cena cultural: enquanto no Brasil como um todo 61,1% das cidades conseguiram utilizar a verba, no Paraná esse porcentual foi de apenas 42,6%.



Conforme os próprios municípios, as principais dificuldades encontradas na utilização dos recursos para a Cultura foram: falta de estrutura de pessoal administrativo para implementar a lei; ausência de informação sobre instituições e agentes culturais na cidade; o fato de a estrutura responsável pela cultura não ter hábito de fazer editais; a ausência de estrutura de pessoal de atendimento presencial para distribuir recursos; a dificuldade para operar plataformas federais; e a ausência de assessoria jurídica ou procuradoria para auxiliar na implementação da Lei.



“Percebemos que a distribuição de recursos da Lei Aldir Blanc aumenta conforme aumenta o recorte populacional das localidades. Nos municípios acima de 500 mil habitantes, por exemplo, 100% dos municípios informaram ter realizado distribuição de recursos por meio da lei em 2021”, avalia Rosane Oliveira, gerente da pesquisa.