O Red Hot Chili Peppers retornará ao Brasil em novembro de 2023 com sua turnê mundial de estádios. Serão cinco shows no país, começando no dia 04 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão; dia 07 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília; no dia 10 de novembro em São Paulo, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi; no dia 13 de novembro em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; e no dia 16 de novembro em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. No Brasil, a turnê é apresentada pelo Banco BRB e a realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

