Clara Balzary – Warner Press

Começa nesta segunda (13), às 10 horas, a pré-venda de ingressos para os shows Red Hot Chili Peppers, que retornará ao Brasil em novembro de 2023 com sua turnê mundial de estádios. A pré-venda é para portadores do cartão BRB. Serão cinco shows no país, começando no dia 04 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão; dia 07 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília; no dia 10 de novembro em São Paulo, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi; no dia 13 de novembro em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; e no dia 16 de novembro em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. No Brasil, a turnê é apresentada pelo Banco BRB e a realização é da Live Nation Brasil.

