Franklin de Freitas

A banda Coldplay fará show nesta terça (21/3) e quarta-feira (22/3), no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Os bloqueios de trânsito na região começam às 7h desta terça-feira (21/3).

A interrupção da passagem de veículos será feita nos cruzamentos das ruas Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral; Ubaldino do Amaral e Floriano Essenfelder; Mauá com Floriano Essenfelder; Pedro Rolim de Moura e Augusto Severo; Barão de Guaraúna e Augusto Severo; Doutor Zamenhof e Augusto Severo; Doutor Zamenhof e Mauá; Floriano Essenfelder com 21 de Abril.

Apenas no cruzamento da Rua Mauá com Nicolau Maeder o bloqueio se inicia às 17h.

Os bloqueios serão de responsabilidade da empresa privada contratada pela organização do evento. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar nos trabalhos de fiscalização e orientação.

Estimado em 43 mil pessoas, o público poderá entrar no Couto Pereira a partir das 16h.