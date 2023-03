O rei Charles decidiu despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage após publicação do livro do filho, que chegou às prateleiras em janeiro deste ano, segundo o jornal The Sun. Na obra, o duque de Sussex faz revelações sobre os bastidores da família real britânica.

O imóvel ficará com príncipe Andrew, que resiste em aceitar morar no local. Ele também vem enfrentando um desgaste de sua imagem depois de ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual. Harry e Meghan estão vivendo nos Estados Unidos, embora tivessem o direito de ter a casa.

A relação de pai e filho está estremecida após a publicação do livro intitulado Spare (O Que Sobra, nome dado em português) em que Harry revela diversos episódios polêmicos na realeza, como uma briga com seu irmão, o príncipe William, além de acusação de que o irmão e a esposa, Kate Middleton, o incentivaram a usar uma fantasia nazista em uma festa em 2005. Ele também afirma ter sido enviado para uma clínica de reabilitação de drogas quando adolescente, a pedido do pai.