Fabiano Ferreira de Paula

A Relespública convida o guitarrista Edgard Scandurra e a Gripe Forte recebe o compositor Frank Jorge numa noite histórica do rock nacional no Jokers Pub, dia 13 de abril (quinta-feira), a partir das 21h.

No palco, oito músicos que representam seis bandas icônicas e um repertório que definiu caminhos do rock nacional, regional e local desde a década de 1980.

No show principal, às 23h50, os gigantes do rock curitibano, Relespública, recebem Edgard Scandarurra, da banda IRA!, grande guitarrista da geração do Rock BR.

Com Edgard, a Reles vai executar os sucessos de sua história de 34 anos, muitos clássicos do IRA! e canções da carreira solo do convidado especial.

“Ele é meu herói na guitarra. O cara que me fez acreditar que eu podia tocar, compor e montar uma banda. É um prazer musical muito grande tocar com ele. Uma verdadeira aula”, disse o guitarrista da Relespública Fabio Elias.

Antes, Fabio compõe o quarteto da Gripe Forte, formação que tem em seu DNA as bandas Blindagem, Pelebrói Não Sei? e Dissonantes.

No show que começa às 22h30, a Gripe convida o cantor e compositor Frank Jorge, da Graforréia Xilarmônica, ícone do rock gaúcho. “Ele é um ídolo de todos. Um símbolos do rock gaúcho e um compositor de mão cheia. Todos nós temos influência deles e eu vou ter o prazer de tocar com os dois. Será uma noite histórica”, disse Fabio.

Os ingressos do Primeiro Lote são limitados e estão à venda no Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/

SERVIÇO:

RELESPÚBLICA CONVIDA EDGARD SCANDURRA E GRIPE FORTE CONVIDA FRANK JORGE.

Local: Jokers Pub

Endereço: Rua São Francisco, 164 (Centro, Curitiba)

Horários:

22h30 – Show Gripe Forte + Frank Jorge

23h50 – Show Relespública + Edgard Scandurra

INGRESSOS 1º LOTE: R$100,00 (inteiro) e R$ 50,00 (meio-ingresso)

VENDAS PELO DISK INGRESSOS:

