Mostrando a força do rock com sua proposta autêntica, o grupo santista Caiçara Clã vem conquistando um séquito de seguidores por onde passa. Um território em breve a ser dominado pelo quarteto é o Paraná. A banda realiza três apresentações no estado neste final de semana: Ponta Grossa (30/03), no CBGBar; Curitiba (31/03), no O Pinhão Bar; e em Araucária (01/04), no Jaguara Fest.

A apresentação em Ponta Grossa tem ingressos antecipados a R$ 10 (na hora, o valor será R$ 15). As datas em Curitiba e Araucária são gratuitas.

Os shows do Caiçara Clã são repletos de energia, com as músicas autorais da banda e clássicos de bandas como Deftones, Papa Roach, Turnstille e The Intersphere, além de homenagear gigantes santistas como Charlie Brown Jr., Revolucionnários e Garage Fuzz.

Com a produção musical do ex-Charlie Brown Jr. Bruno Graveto e produção artística de Bruno Paiva “Barba”, a banda é formada por Mazzi (guitarra e vocal), Mauro Junior (bateria), Serjones BIG (baixo) e DJ Julius (scratch e samples).

O Caiçara Clã nasceu em Santos, litoral paulista, e contém DNA da cidade e muita personalidade. O termo “clã” significa descendentes de um ancestral comum, independe de ser de sangue ou não e, para a banda, também representa união, respeito, lealdade, humildade e, claro, muito rock. É um movimento artístico, uma forma de expressão.

Com instrumental intenso, que transita entre o hardcore melódico ao alternativo, texturas eletrônicas e samples, o grupo conta com oito faixas autorais, presentes no auto-intitulado álbum de estreia, que soma mais de 11 mil ouvintes mensais. Os números do Caiçara Clã são ainda mais impressionantes em um olhar mais amplo: São mais de 330 mil plays apenas no Spotify, e os vídeos no canal oficial do YouTube somam mais de 90 mil views.

O álbum de estreia, Caiçara Clã, gravado no Electrosound e Zorak Records, e mixado e masterizado no Familymob Studio, chegou aos fãs em 2021 e obteve grande retorno não apenas de público, como da imprensa especializada. O trabalho figurou em listas de melhores lançamentos do ano e foi aclamado como um novo gás no rock nacional. Suas letras trazem conteúdos fáceis de se identificar, com uma linguagem simples e verdadeira.

Ouça o álbum Caiçara Clã: https://open.spotify.com/album/5tJ7SC8sJDQzSLosq7Rty6

Em seu histórico, o Caiçara Clã coleciona apresentações ao vivo ao lado de monstros sagrados do rock nacional, como Raimundos, Charlie Brown Jr., Di Ferrero, Detonautas, Hateen, entre outros.

Serviço

Trunê Caiçara Clã pelo Paraná

30 de março de 2023 (quinta-feira)

Bandas: Caiçara Clã, No Reply

Cidade: Ponta Grossa

Local: CBGBar

Endereço: Rua Bento Ribeiro, 2026 – Nova Rússia

Horário: 20h

Ingressos: R$ 10 (antecipado), R$ 15 (na hora)

31 de março de 2023 (sexta-feira)

Bandas: Caiçara Clã, No Reply, Cavalo Baio e os Pinho

Cidade: Curitiba

Local: O Pinhão Bar

Endereço: Praça do Redentor, 232 – São Francisco (em frente a pista do gaúcho)

Horário: 20h

Entrada gratuita

01 de abril de 2023 (sábado)

Bandas: Caiçara Clã, Cavalo Baio e os Pinho, Vamonos, Buda Bong, Groselha Groove

Cidade: Araucária

Local: Trecho Chimbituva – Cachoeira

Horário: a partir das 15h

Entrada gratuita