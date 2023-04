Ricardo eliminado do BBB (Crédito: Reprodução/Globo)

Ricardo foi o 17ª eliminado do Big Brother Brasil 23, em votação que ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 20. O agora ex-brother deixou o reality show da Globo com 68,86% dos votos. O biomédico disputava a berlinda com Larissa, que teve 31,14% dos votos.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt analisou a presença dos dois participantes na casa e se prolongou sobre Alface. “Ricardo nunca foi marítimo. Inclusive, ajudou a eliminar gente do lado de lá. Ele é o cavaleiro solitário, o último dos moicanos! E a própria Larissa trouxe também a informação de que o Ricardo vinha fazendo sucesso com o público”.

Em seguida, Schmidt brincou sobre o protagonismo de Ricardo durante o jogo e anunciou sua saída. “Cristiano Ronaldo, Zico, Puskas… o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, Alface”.

A trajetória de Ricardo foi marcada por conflitos e por um jogo definido por ele mesmo como solitário. O competidor viveu um affair com Sarah Aline.

Ainda que o ex-participante alegasse que jogava sozinho, ele transitava entre os dois quartos rivais e acumulou, no transcorrer de sua jornada, apenas um voto durante o programa inteiro, de Cezar.

Ricardo já foi para a berlinda duas vezes: no 5º Paredão, quando foi indicado pelo Líder Cezar Black; e no 9º, após sofrer Contragolpe de Larissa. Ele entrou junto com Fred Bruno, porém, posteriormente, protagonizou um dos maiores embates da casa e o influenciador se tornou seu maior rival. Outra relação que terminou em rivalidade foi com Cezar Black.

Além das brigas constantes, Ricardo chegou a colocar o ex-colega de confinamento no monstro, quando o mesmo era líder, fazendo com que Cezar perdesse sua única oportunidade de estar no VIP.