Rihanna está cada vez mais perto de voltar aos palcos. Ao menos, nos 15 minutos do show do intervalo do Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano (NFL), que acontece neste domingo, dia 12, a partir das 20h30, horário de Brasília. Apesar de estar muito próximo, pouca coisa foi confirmada para este show, que marcará a primeira vez que Rihanna aparece em público para cantar nos últimos cinco anos. Sua última apresentação pública foi no Grammy de 2018.

Em entrevista à revista Rolling Stone, o diretor musical do evento, Adam Blackstone, declarou que o show será diferente de tudo que já vimos no Super Bowl. “Rihanna é muito criativa. Ela está sempre quebrando barreiras, então vai ser diferente de tudo o que você já viu antes”, disse. Blackstone conta que a cantora sabe que sua carreira mudou muito durante os anos e que isso será mostrado no palco do evento. “Nós queremos tentar dar um pouco para todo mundo”, afirmou.

Especula-se que Rihanna possa aproveitar os 15 minutos do show do intervalo para finalmente lançar seu novo álbum que, segundo a cantora, está sendo desenvolvido já há um tempo, um enorme “vem aí” que dura anos. Uma coisa que faz as pessoas acreditarem nessa possibilidade é o fato de que ela lançou, em 2022, a música Lift Me Up, que está na trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que lhe garantiu uma indicação ao Oscar.

O último disco lançado por Rihanna foi Anti, em 2016. Desde então, ela se apresentou em premiações e fez uma turnê. No entanto, desde 2017, a artista se dedica a divulgar sua linha de beleza, a Fenty Beauty, e à Savage X Fenty, marca de roupas criada em 2018. E no ano passado teve um filho com o cantor A$AP Rocky, o que pode ter adiado os planos da cantora de lançar um álbum.

Apesar da música nova, uma fonte relatou que o setlist da cantora não deve ter novidades. “Será composto, principalmente, de sucessos mais antigos, muitos poucos do Anti. Ela não apresentará nada de Wakanda Forever”, disse. Ainda de acordo com a fonte, a cantora frequentemente muda ideia e Rihanna não deve levar convidados para a apresentação. Mais uma vez, nada disso foi confirmado pela produção do show ou pela cantora.

Ainda sobre a possibilidade de anúncio de novo disco, uma matéria publicada na última quinta-feira, 2, na Variety diz que a cantora estaria preparando, de fato, o lançamento para depois do show, que seria disponibilizado na Apple Music, que patrocina a apresentação. Se o anúncio acontecer, será uma boa oportunidade de divulgação, já que espera-se que a performance seja vista por cerca de 100 milhões de telespectadores apenas nos EUA.

O novo disco poderia vir também acompanhado do anúncio de uma nova turnê mundial da cantora, a primeira depois da Anti World Tour, que contou com 75 apresentações, sendo 43 na América do Norte, 31 na Europa e uma na Ásia.

Segundo o jornal britânico The Sun, a agenda já estaria sendo pensada e a cantora começaria sua nova turnê pela América do Norte ainda este ano com algumas datas na Europa em 2024. O jornal divulgou também que a cantora estaria planejando pequenas residências em algumas das principais cidades do mundo. Uma fonte do jornal disse também que o repertório da cantora deve tocar em todas as suas fases, “incluindo a nova que está para começar”. Além disso, a Apple Music e a cantora teriam firmado um contrato para registrar o retorno de Rihanna aos palcos.

Mais uma vez, nada foi confirmado por nenhuma das partes, nem Rihanna, nem a Apple, nem a organização do Super Bowl. Só resta, então, uma coisa aos fãs e admiradores da cantora: assistir ao show do intervalo

A apresentação acontece no intervalo da final da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL, e será transmitida no Brasil pelo canal pago ESPN, no serviço de streaming Star Plus e no NFL Game Pass. Na TV aberta, o jogo será transmitido pela Rede TV, que tem os direitos para a transmissão no Brasil, a partir das 20h30.