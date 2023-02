Rihanna ainda não conseguiu sair dos holofotes após sua apresentação no Super Bowl no último domingo, 12. Isso porque a cantora anunciou no evento que estava grávida do seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky, causando um alvoroço nas redes sociais. E, nesta quarta, 15, a artista encantou os seguidores ao compartilhar fotos do ensaio ao lado de seu primogênito, hoje com 9 meses, e do companheiro.

Os registros foram feitos com exclusividade pela revista Vogue britânica. Na época, Rihanna não sabia que estava em sua segunda gestação. “Meu bebê perfeito”, escreveu ela em uma das publicações com o filho mais velho. O público elogiou ao ensaio, porém, houve quem precisou levar uma invertida da cantora.

A seguidora insinuou que o bebê da famosa era “fofo e adorável” porque “ele não é um homem adulto”. Como resposta, Rihanna pediu para a moça “manter suas patinhas de puma longe dele” e afirmou que estão todos bem.